忠山國小空間大改造 變身生態廊道、蝴蝶園

新北市淡水區忠山實驗小學校園一處小角落，過去只是堆放雜物的空間，在市議員陳偉杰的爭取下，幫助校園重新施作地坪工程，並打造成為生態廊道、蝴蝶園還有生態池，讓孩子有更好的學習環境。

忠山實驗小學校長彭增龍表示，這次透過市議員陳偉杰的幫助，有了生態池可以讓學生用魚菜共生的系統來讓學生實作。生態廊道當中營造多元化的動植物棲地，學生可以藉由這個場所來上自然課程。

市議員陳偉杰表示，期望透過自然生態環境的營造，讓學生更能夠了解大自然動植物的生存法則，用不同於書本上的角度來學習。

學校老師也說，在上自然課的時後，能夠將孩子帶出教室在這生態廊道當中學習，用眼前的動植物來實際教學，也達到環境學習的目的，學生也覺得將這原本不起眼的空間，變身成為這麼美的大自然教室，不只是上課時間，平常下課也可以來這裡遊玩，可說是一舉兩得。