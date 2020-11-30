淡水公所獲健康城市卓越獎 營造高齡友善生活
新北市淡水區公所參與今年度衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎項-卓越獎」評選，在台灣三百多個鄉鎮級的單位中，榮獲全國唯一的「卓越獎」，區長巫宗仁也到衛福部自前副總統陳建仁手上獲頒殊榮。
淡水區公所以「淡水濃情 健康永續」參加衛福部國健署健康城市暨高齡友善社區評選，秉持著「老人的今天就是我們的明天，善待老人，就是善待明天的自己」的理念，推動以「關懷」為核心的永續發展，除了推動健康城市之外，更在延緩老化、長者照顧方面成果豐碩。
淡水區長巫宗仁表示，在「文化淡水、健康城市」的核心價值中結合聯合國永續發展指標三大面向，針對「經濟、社會、環境」進行整體規劃，面對新冠肺炎疫情，積極推動相關後疫情時期的防疫新生活運動，以及永續城市規劃與管理，增強居民凝聚力，共同創造社會、經濟、環境之永續經營，建設淡水成為永續發展的健康城市。
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