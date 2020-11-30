北市跨年晚會卡司 魚丁糸周興哲助陣

台北市觀傳局今天再公布跨年晚會卡司，包含「史上最強菜鳥樂團」魚丁糸、創作歌手周興哲。觀傳局先前已公布田馥甄、伍佰&China Blue、林宥嘉、蕭敬騰等豪華演出名單。

台北市觀光傳播局表示，魚丁糸、周興哲都將把跨年夜「唯一」演出獻給台北，目前已陸續公布包含田馥甄、伍佰&China Blue、艾怡良、林宥嘉、蕭敬騰等豪華演出名單，天王、天后、實力派唱將齊聚，接力嗨唱到2021年。

魚丁糸表示，今年對很多人而言都是滿辛苦的一年，對他們來說也是，團員彼此之間互相鼓勵、支持，到後來重新整理心情，用魚丁糸的名稱再次站上舞台。

魚丁糸透露，屆時會有「6個人」一起演出，除了魚丁糸的歌曲外，還有大家熟悉的歌曲。

周興哲說，2020年的最後一場演出獻給台北跨年舞台，並大方承諾「這次的節目也會有舞蹈表演，音樂上則會有一些電音跟舞者一起演出，會把演唱會上的靈魂帶到這次的跨年演出。」