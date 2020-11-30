北市首創娛樂稅減半課徵7個月 12月1日起跑
受疫情影響，台北市政府首創娛樂稅將全面減半課徵7個月。台北市稅捐處今天表示，明天起北市所有娛樂活動、娛樂設施及娛樂場所都適用，且可持續至明年的6月30日止。
稅捐處今天發布新聞稿表示，北市府為因應疫情影響娛樂消費，日前已公布增訂台北市娛樂稅徵收自治條例第5條之1，全面調降娛樂稅徵收率7個月，並將從今年12月1日起實施。
稅捐處說，北市所有娛樂活動、娛樂設施及娛樂場所自明天起，都可以適用調降後徵收率課徵娛樂稅，一直持續到明年6月30日。
由於娛樂稅為次月10日前申報繳納前1個月的娛樂稅，稅捐處提醒，明年1月初申報繳納今年12月的娛樂稅（含自動報繳及查定課徵案件），才可適用減半課徵。
稅捐處呼籲，希望各娛樂業者可以配合這次的降稅措施，提供優惠方案回饋消費者，稅捐處也將協助廣宣，讓降稅美意可嘉惠消費者，共同促進北市娛樂產業發展。
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