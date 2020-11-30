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違法派遣移工 新北4業者被罰291萬元

中央社 / 新北30日電

新北市勞工局今天表示，日前與移民署新北市專勤隊合作查獲某公司以特殊製程為由專案引進58名移工後，違法派遣至其他3間公司工作，勞工局重罰這4家公司共新台幣291萬元。

新北市政府勞工局表示，某金屬製造公司彷如派遣公司經營派遣業務的翻版，公司遭查獲後辯稱與從事玩具製造、印刷、電子加工等3家公司是因趕工、協助維修機台、承包代工業務等原因，才將移工留在這3家公司工作。

勞工局表示，經調查，移工早在入境後就直接被帶到這3家公司上班，有的還於承包契約內約定，由廠商直接負擔移工申請費用，甚至有廠商還先到國外面試移工後，再以某金屬製造公司的名義引進聘僱所屬意的移工。

勞工局表示，經認定這4間公司確已違反就業服務法，共遭裁處罰鍰291萬元，其中，專案引進勞工的金屬製造公司則遭重罰111萬元。勞局未來將陳報勞動部進行移工廢聘後協助辦理轉換雇主。

勞工局長陳瑞嘉表示，雇主千萬不要為了省人事成本，誤信派遣公司或人力仲介公司說法，而違法容留他人聘僱或非法移工為自己工作。雇主應在不妨礙本國勞工就業機會、勞動條件、經濟發展及社會安定的基本原則下，嚴格遵守相關法令規範，才能安心聘僱移工。

移工 勞工局

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