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中捷第二根連結器斷 議員點名柯文哲應道歉並說明

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示一定要確認安全才會重啟捷運通車。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕表示一定要確認安全才會重啟捷運通車。圖／台中市府提供

台中捷運綠線經全面檢修連結器發現第二根斷裂，台中市議員今早質詢，質疑原本的品質就有弊端，應要求負責簽約興建的北捷公司與台北市長柯文哲來台中說清楚，並送檢調調查。

台中市交通局長葉昭甫表示，在訂契約時載明乙方即北捷公司沒有到議會備詢義務；但台中市長盧秀燕表示，之前中捷施工發生鋼樑掉落造成死傷，若北捷公司人員曾來議會備詢，也可考慮要求列席。

台中市議員陳淑華、邱素貞與謝明源、蕭隆澤今天上午質詢，認為台中市政府在中捷事件處理不夠強硬，台中明明是業主，卻表現軟趴趴，至今興建的北捷公司與柯文哲市長只有口頭道歉，對捷運安全毫無作用，檢測報告北捷也是球員兼裁判，如何讓人相信。

議員認為，從捷運發生連結器斷裂，SOP決策有問題竟還要求繼續行駛，到後續也無法要求北捷來向台中市完整報告，台中市府應有人負責下台；當初傳出北捷疑內定川崎公司得標，如今發生如此重大品質疏失，是否有內幕，也應送檢調單位調查。

盧秀燕回答說，台中市就是硬起來，昨天才退回北捷報告要求重新檢測，市府扮演安全把關者，絕不會放水，屆時也會求第三方如工研院之類一起檢測，任何不行就會退回重做，直到滿意為止。

她強調安全是交通建設唯一指標，當然完全安全才是負責，也不會為通車而通車。

交通局長葉昭甫說，因要求北捷與川崎公司再擴大檢測，必須重提方案與時程，因此原訂12月7日提報告可能會延後，是否按之前計畫12月19日正式上線，也要須確認一切安全無虞，才會通車。

台中捷運檢測出現第二根連結器斷裂，台中市長盧秀燕（左）、交通局長葉昭甫在議會被議員輪番質詢。圖／台中市府提供
台中捷運檢測出現第二根連結器斷裂，台中市長盧秀燕（左）、交通局長葉昭甫在議會被議員輪番質詢。圖／台中市府提供
台中市議員蕭隆澤（左起）、邱素貞、陳淑華與謝明源質疑中捷連結器一再出問題，興建的北捷公與台北市長柯文哲應向台中市民說清楚。圖／邱素貞議員提供
台中市議員蕭隆澤（左起）、邱素貞、陳淑華與謝明源質疑中捷連結器一再出問題，興建的北捷公與台北市長柯文哲應向台中市民說清楚。圖／邱素貞議員提供
台中市捷運公司董事長林志盈說明中捷第二根連結器斷裂處理狀況。圖／台中市府提供
台中市捷運公司董事長林志盈說明中捷第二根連結器斷裂處理狀況。圖／台中市府提供

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