金屬公司專案引進58名移工卻成派遣中心 勞工局重罰

新北市勞工局日前接獲檢舉，與新北市專勤隊合作查獲一家金屬製造公司以特殊製程為由，專案引進移工後，隨即將58名移工派遣到其他3間公司工作，形同「假聘僱、真派遣」，勞工局認定違反就業服務法，除要求立即改善外，也重罰4家公司共291萬元；至於引進移工的公司，使用外勞的型態如同派遣業者，變相非法聘雇人數眾多，且屬累犯，勞工局決定從重處罰111萬元。

勞工局指出，這家引進聘雇移工的金屬製造公司辯稱，與從事玩具製造、印刷、電子加工等3間要派公司，是因趕工、協助維修機台、承包代工業務等原因，才將移工留在要派公司工作。

但經勞工局調查，大部分移工早在入境後就直接被帶到要派公司上班，有的還在承包契約內約定，由廠商直接負擔移工申請費用，甚至有某間廠商還先到國外面試移工後，再以該金屬製造公司的名義引進聘僱所屬意的移工，因此認定此4間公司確已違反就業服務法規定，依法裁處罰鍰。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，就業服務法第57條第2款規定，雇主不得以本人名義聘僱外國人為他人工作，就算在上下游廠商的工廠工作，都不合法。像本案的金屬製造公司，以承包其他公司或工廠部分製程的模式，讓所聘僱的移工從入境起，長期為特定廠商工作，已明顯違反就業服務法第57條第2款規定。