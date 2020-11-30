配合秋冬防疫專案 北投溫泉泡腳池將管控

因應秋冬防疫專案明天上路，台北市產發局今天表示，為避免群聚感染，北投區泉源公園溫泉泡腳池將暫停開放，另復興公園泡腳池及硫磺谷泡腳池將採取人數管控等4項管制。

產發局今天發布新聞稿表示，考量秋冬時期除武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情外，也有多種呼吸道傳染病盛行，為避免造成群聚感染，泉源公園溫泉泡腳池將暫停開放。

此外，復興公園泡腳池及硫磺谷泡腳池將採取相關管制措施，以保障遊客健康。

首先，開放時間部分，每週二至週日的上午8時起至下午6時止，每小時一場次，每逢整點入場，體驗時間為40分鐘，第30分鐘提醒民眾預備離場並進行消毒。

其次，配戴口罩，園區內全程配戴口罩；以及，安全間隔，座位間隔為1公尺，依編號入座；最後為人數管控，復興公園泡腳池每場次共計51人，硫磺谷泡腳池每場次共計31人，由管理人員引導並確認座位位置。

因應疫情升溫，中央流行疫情指揮中心11月18日公布秋冬防疫專案3大方向，要求自12月1日起，民眾進出8大類場所須強制戴口罩、加強醫療院所通報採檢，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告。