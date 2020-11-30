中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

台中捷運停試營運，市長盧秀燕今天早上宣布，市府懷疑中捷列車仍有系統性疑慮，認為北捷局報告不周全，已退回北捷報告。

中捷董事長林志盈說，車隊檢測過程中又發現，全是日本組裝的6輛車廂連結器無法拆卸，其中一輛在拉回機場時出現軸心斷裂情況。盧秀燕說，不會為了通車而通車，安全是唯一的選擇。

林志盈表示，中捷預定昨天完成18節列車檢測報告，過程中發現，在日本組裝的9節列車18輛電聯車中，6輛連結器無法拆卸，其中一輛在拉車回廠的過程中出現類似軸心斷裂。因都是在日本原裝進口的車廂，市府決定退回報告，要求提出周全報告再討論通車問題。

盧秀燕指出。昨已退回北捷局報告，因市府認為18列車廂檢驗報告有疑慮，市府對報告內容不滿意、有疑慮，必須把所有列車停下來全數檢測 ，必須全數周全才能讓大家安心，她直指這是全面性的、系統性的，不是個案。

盧秀燕強調，安全是唯一的選擇，不會為了通車而通！安全是最高原則，至於時恢復試營運，北捷局的報告必須「水落石出」完全澄清疑慮。