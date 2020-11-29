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冬季國旅新亮點 台北出發雙層巴士遊北海岸

攝影中心 / 記者陳正興／新北市即時報導
台北出發搭乘雙層巴士金包里號，除可漫遊北海岸景觀與與在地人的私房景點。記者陳正興／攝影
台北出發搭乘雙層巴士金包里號，除可漫遊北海岸景觀與與在地人的私房景點。記者陳正興／攝影

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）規劃下與旅行業者合作，搭乘敞篷雙層巴士「金包里號」緩步北海岸各景點和特色秘境冬季遊程，正式上架；旅客可以在台北市區搭著巴士一路直達北海岸，賞景、泡湯、享美食，成為冬季國旅的新亮點。北觀處媒合旅行社及在地達人推薦的私房景點，將這些深具地方特色的體驗行程包裝成一日及二日遊，推出兩條特色行程，再結合自行車體驗、生態導覽、挖地瓜或手作DIY等，讓不同需求的旅客都可以選擇適合自己的行程，發現北海岸的冬季之美。除了讓遊客可深入社區了解當地文化，也減少自己開車為社區及周邊帶來的停車問題，更符合減碳旅遊新趨勢，更多資訊歡迎洽詢北觀處粉絲頁或上述旅行社，大手拉小手一起共遊冬日北海岸。

探訪漁村古建築的風土人情。記者陳正興／攝影
探訪漁村古建築的風土人情。記者陳正興／攝影
台北出發搭乘雙層巴士金包里號，漫遊北海岸。記者陳正興／攝影
台北出發搭乘雙層巴士金包里號，漫遊北海岸。記者陳正興／攝影
前往牧蜂農場體驗養蜂人家的生活，身著採蜜裝，進行採蜜工作。記者陳正興／攝影
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前往三和社區農事體驗，大手、小手一起動手做洛神花蜜餞。記者陳正興／攝影
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前往三芝區三生步道漫遊，觀賞菅芒花。記者陳正興／攝影
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北海岸之旅，在瑪鋉漁村蒸海鮮享受新鮮海味。記者陳正興／攝影
北海岸之旅，在瑪鋉漁村蒸海鮮享受新鮮海味。記者陳正興／攝影
民眾可以搭乘雙層巴士金包里號前往富貴角燈塔，觀看美景。圖／北觀處提供
民眾可以搭乘雙層巴士金包里號前往富貴角燈塔，觀看美景。圖／北觀處提供

雙層巴士

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