冬季國旅新亮點 台北出發雙層巴士遊北海岸
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）規劃下與旅行業者合作，搭乘敞篷雙層巴士「金包里號」緩步北海岸各景點和特色秘境冬季遊程，正式上架；旅客可以在台北市區搭著巴士一路直達北海岸，賞景、泡湯、享美食，成為冬季國旅的新亮點。北觀處媒合旅行社及在地達人推薦的私房景點，將這些深具地方特色的體驗行程包裝成一日及二日遊，推出兩條特色行程，再結合自行車體驗、生態導覽、挖地瓜或手作DIY等，讓不同需求的旅客都可以選擇適合自己的行程，發現北海岸的冬季之美。除了讓遊客可深入社區了解當地文化，也減少自己開車為社區及周邊帶來的停車問題，更符合減碳旅遊新趨勢，更多資訊歡迎洽詢北觀處粉絲頁或上述旅行社，大手拉小手一起共遊冬日北海岸。
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