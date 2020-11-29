被指挖角未來也邀柯文哲看電影？林右昌：我倒不敢

基隆市長林右昌今天晚間在台北影城包場，邀300位好朋友觀賞國片「親愛的房客」，由於林也邀柯團隊前副市長陳景峻、林欽榮，遭外界解讀是挖角柯團隊前成員、布局2022選戰。林右昌表示，大家想太多，政治考量、挖角等都不是今天的重點。

媒體追問，之後是否也會邀柯文哲？林右昌則回答「喔，邀柯市長我倒是不敢，柯也很忙，但柯市長看到後，希望他也可以支持這部國片。」

應邀出席觀賞國片的監察委員、北市前副市長陳景峻則表示，他肯定這部國片，也肯定林右昌在基隆市政的建設。但對於挖角說，陳景峻則表示，沒有想這麼多，只是肯定林右昌這六年在基隆的貢獻及市政成績，也是前輩給後輩的一個加油。

是否支持林右昌選北市？陳景峻則表示，時間還久，政治還有很多變化，他也勉勵從政者要把握當下，把現在做好，「不要坐這個位子、想那個位子」，若做得好，人民支持，就可以讓人民的支持化為力量，他看基隆這幾年確實進步很快，也會勉勵林右昌繼續加油。

至於另名北市前副市長林欽榮則因高鐵趕不上，加上隔天高雄有會議，沒有現身一同觀賞電影。

林右昌表示，他今天從基隆到台北市包場，邀請好朋友看國片，是希望大家應該支持國片，也應該支持台灣的電影創作，尤其這次「親愛的房客」得到金馬獎三大獎，電影八成拍攝場景都在基隆，與基隆有很深的淵源，所以不僅基隆，也邀台北的好朋友支持這個片子，盼以實際行動，支持劇組、導演、演藝人員、及愛護國片的民眾，讓大家一同衝票房。