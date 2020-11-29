聽新聞
test
0:00 / 0:00
被指挖角未來也邀柯文哲看電影？林右昌：我倒不敢
基隆市長林右昌今天晚間在台北影城包場，邀300位好朋友觀賞國片「親愛的房客」，由於林也邀柯團隊前副市長陳景峻、林欽榮，遭外界解讀是挖角柯團隊前成員、布局2022選戰。林右昌表示，大家想太多，政治考量、挖角等都不是今天的重點。
媒體追問，之後是否也會邀柯文哲？林右昌則回答「喔，邀柯市長我倒是不敢，柯也很忙，但柯市長看到後，希望他也可以支持這部國片。」
應邀出席觀賞國片的監察委員、北市前副市長陳景峻則表示，他肯定這部國片，也肯定林右昌在基隆市政的建設。但對於挖角說，陳景峻則表示，沒有想這麼多，只是肯定林右昌這六年在基隆的貢獻及市政成績，也是前輩給後輩的一個加油。
是否支持林右昌選北市？陳景峻則表示，時間還久，政治還有很多變化，他也勉勵從政者要把握當下，把現在做好，「不要坐這個位子、想那個位子」，若做得好，人民支持，就可以讓人民的支持化為力量，他看基隆這幾年確實進步很快，也會勉勵林右昌繼續加油。
至於另名北市前副市長林欽榮則因高鐵趕不上，加上隔天高雄有會議，沒有現身一同觀賞電影。
林右昌表示，他今天從基隆到台北市包場，邀請好朋友看國片，是希望大家應該支持國片，也應該支持台灣的電影創作，尤其這次「親愛的房客」得到金馬獎三大獎，電影八成拍攝場景都在基隆，與基隆有很深的淵源，所以不僅基隆，也邀台北的好朋友支持這個片子，盼以實際行動，支持劇組、導演、演藝人員、及愛護國片的民眾，讓大家一同衝票房。
林右昌提到，北北基桃本來就是首都生活圈，大家不要將基隆、與台北、新北、桃園區分開來，這將近一千萬人口的生活圈，本來就應該一起發展、一起建設，至於選舉政治的事情，今天不需要去考慮它。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言