快訊

就是要搶鋒頭！ 川普計畫在拜登就職日宣布再戰2024

不排除禁止印尼移工入境？指揮中心：討論中

立委張宏陸揪小朋友玩桌遊 氣氛超嗨差點「冰的」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
立法委員張宏陸(左)舉辦桌遊活動，現場氣氛歡樂。圖／張宏陸服務處提供
立法委員張宏陸(左)舉辦桌遊活動，現場氣氛歡樂。圖／張宏陸服務處提供

立法委員張宏陸今日舉辦「作伙玩桌遊」活動，現場熱鬧滾滾，大人小孩玩成一團，有些桌子還因為戰況激烈，差點「冰的」(台語，意即翻桌)，尖叫聲更此起彼落，張宏陸下場和小朋友切磋前，還先放低姿態求饒，「不要贏我太多」。

張宏陸指出，桌遊是一項老少咸宜的活動，可以讓小朋友快樂學習，更增進親子感情，其中包括策略、益智、推理、幼教等內容，大人小孩都能參與，三代同堂一起玩也不是問題。

由於天氣不穩定，主辦單位選擇在江翠國小的風雨操場舉辦，現場還有免費爆米花及桌遊兌換，讓小朋友快樂帶回家。且各桌遊戲都有專業的桌遊老師指導，帶領大人小孩打成一片，笑聲不斷。

張宏陸說，繼去年水上活動及劇團演出，今年與台灣數位電商創新協會共同舉辦辦桌遊，一系列親子活動最重要的就是要讓板橋居民，可以在周末空閒時出來走走，增進親子感情，大人放鬆、小孩開心。

桌遊 張宏陸

延伸閱讀

立委張宏陸要求中央兼顧地方停車需求 開發特專三用地

相關新聞

努力拚社宅卻遭轟 柯文哲感嘆：不如買置入性行銷

台北市長柯文哲今出席「台北市社會住宅青年創新回饋計畫」致詞坦承「8年5萬戶」口號是吹牛，未來會穩紮穩打維持每年3000戶...

第六屆咖啡爽節 選出手沖咖啡冠軍

「第六屆咖啡爽節」在新店碧潭連辦兩日，除了有舞蹈表演，還有多攤市集，最吸睛的則是咖啡競賽，全台共120名咖啡師共襄盛舉，...

Youbike補助調整？ 侯友宜：營利不是最主要目的

新北市一年花在YouBike的補助經費高達3億多，讓外界好奇市府是否會做調整，減少支出。新北市長侯友宜今受訪時表示，新北...

林洲民批明倫社宅租金太高 柯文哲：是個有趣題目

北市明倫社宅租金引發社會關注，前北市都發局長林洲民在臉書貼文，指出社會住宅租金「宜低不宜高」，應守住「每坪500元」底線...

疫情衝擊募款少三成 新北家扶年終園遊會邀各界做愛心

因新冠肺炎疫情，除了各行各業遭受衝擊，公益團體仰賴的募款收入也大受影響，新北市家扶中心主任林夢萍表示，上半年募款較同期減...

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

獲選新北市家扶自強家長的單親媽媽方怡閔，獨力扶養兩名年幼子女，其中小女兒「小花」出生後就被診斷罹患罕見疾病AADC(胺基...

鶯歌鳥妖、蛇郎君現身了！ 台灣首部妖怪音樂劇將登場

妖怪傳說如何和音樂劇結合？國立台灣交響樂團今年歡慶創團75周年，與故事工廠共同合作創作台灣道地音樂劇—「《妖怪台灣》原創...

2020國際咖啡杯大賽 鶯歌陶博館展出54件得獎作品

「2020國際咖啡杯大賽」共吸引全球21個國家、221件作品參賽，最後由專家選出54件作品在鶯歌陶瓷博物館展出，內容多元...

奇岩1號公園爆發粉紅泡泡 粉色「美人樹」綻放中

北市北投奇岩1號公園的「美人樹」正在盛開，美艷大朵的粉紅花掛滿枝頭，在綠意盎然的公園內更顯嬌豔，而花朵隨風飄落，交織成粉...

國一汐止段拓寬、增七堵匝道 有譜

國道一號基隆到汐止路段，每到上下班尖峰時段常塞車。地方建議多年，在八堵至汐止路段拓寬並增設七堵出口匝道，兩項計畫近日有重...

淡海新市鎮住戶：終於不用等水車

「恢復供水了，但我們等了5天家裡才有水可用！」住戶回想起只要一停水，就時常要等水車提水，沒辦法洗澡，甚至衣服不敢洗。

新北5G遠距智慧醫療 免請假陪診

新北市偏鄉長者人口居多，因醫療資源匱乏影響就醫意願。新北市結合產官學資源，以國衛院「5G智慧科技改善偏鄉醫療環境計畫」串...

熱門新聞

彰化限定超市「彰化百貨」年底全關了 在地人不捨

最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

台中斥資8億 建潭興、興中停車場

東北季風強勁 台東往離島海空交通受影響

眼睛一亮！新舊郵局輝映 南庄再添拍照打卡景點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。