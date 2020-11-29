立委張宏陸揪小朋友玩桌遊 氣氛超嗨差點「冰的」

立法委員張宏陸今日舉辦「作伙玩桌遊」活動，現場熱鬧滾滾，大人小孩玩成一團，有些桌子還因為戰況激烈，差點「冰的」(台語，意即翻桌)，尖叫聲更此起彼落，張宏陸下場和小朋友切磋前，還先放低姿態求饒，「不要贏我太多」。

張宏陸指出，桌遊是一項老少咸宜的活動，可以讓小朋友快樂學習，更增進親子感情，其中包括策略、益智、推理、幼教等內容，大人小孩都能參與，三代同堂一起玩也不是問題。

由於天氣不穩定，主辦單位選擇在江翠國小的風雨操場舉辦，現場還有免費爆米花及桌遊兌換，讓小朋友快樂帶回家。且各桌遊戲都有專業的桌遊老師指導，帶領大人小孩打成一片，笑聲不斷。

張宏陸說，繼去年水上活動及劇團演出，今年與台灣數位電商創新協會共同舉辦辦桌遊，一系列親子活動最重要的就是要讓板橋居民，可以在周末空閒時出來走走，增進親子感情，大人放鬆、小孩開心。