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第六屆咖啡爽節 選出手沖咖啡冠軍
「第六屆咖啡爽節」在新店碧潭連辦兩日，除了有舞蹈表演，還有多攤市集，最吸睛的則是咖啡競賽，全台共120名咖啡師共襄盛舉，評審從中選出32人參加複賽，最後由國際專業評審選出冠軍，新北市長侯友宜到場頒獎，還當場體驗手沖咖啡，以行動支持小農。
侯友宜下午到碧潭時，先上台將獎座頒給冠軍咖啡師，隨後下場體驗人生第一次手沖咖啡，還到市集一攤一攤鼓勵農友，希望他們繼續為台灣農業努力下去，將咖啡、茶葉等農產品推廣出去，發揚光大。
這場活動是由新北市農業舉輔導「台灣農民組合協會」、「咖啡爽」、「斜槓職人」等團隊共同合作，將最新鮮的咖啡、手作產品加入農產市集中，藉此吸引更多民眾參加。
而手沖咖啡競賽更可說是咖啡爽節的重頭戲，競賽評選標準包括醇度、甜度及風味等咖啡重要元素，報名踴躍，包括自行創業的年輕人、環台行動咖啡車、知名咖啡師都來參加，主辦單位先從全台120參賽者中選出32人，經過2日的循環賽，由專業評審選出本屆最佳的手沖咖啡，民眾喝了直呼冠軍咖啡是香又純。
主辦單位「台灣農民組合協會」執行長楊儒門先生表示，這個「希望市集」理念是幫助農友推廣自己的優質農產，避免遭到中盤商剝削，主打多元農特產品，不只咖啡，還有時令有機蔬賽、友善契作稻米、放養雞蛋等美食，希望能將好的農產推廣出去。
侯友宜指出，市府秉持「先創通路、再開農路」精神，目前已在19處觀光老街、登山步道等地方設置特色市集，要將新北市最優質的農產推銷出去，並落實「產地到餐桌」概念，達到農友與市民雙贏局面。
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