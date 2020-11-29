快訊

就是要搶鋒頭！ 川普計畫在拜登就職日宣布再戰2024

不排除禁止印尼移工入境？指揮中心：討論中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第六屆咖啡爽節 選出手沖咖啡冠軍

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜人生第一次手沖咖啡，就獻給「第六屆咖啡爽節」。記者張睿廷／攝影
侯友宜人生第一次手沖咖啡，就獻給「第六屆咖啡爽節」。記者張睿廷／攝影

「第六屆咖啡爽節」在新店碧潭連辦兩日，除了有舞蹈表演，還有多攤市集，最吸睛的則是咖啡競賽，全台共120名咖啡師共襄盛舉，評審從中選出32人參加複賽，最後由國際專業評審選出冠軍，新北市長侯友宜到場頒獎，還當場體驗手沖咖啡，以行動支持小農。

侯友宜下午到碧潭時，先上台將獎座頒給冠軍咖啡師，隨後下場體驗人生第一次手沖咖啡，還到市集一攤一攤鼓勵農友，希望他們繼續為台灣農業努力下去，將咖啡、茶葉等農產品推廣出去，發揚光大。

這場活動是由新北市農業舉輔導「台灣農民組合協會」、「咖啡爽」、「斜槓職人」等團隊共同合作，將最新鮮的咖啡、手作產品加入農產市集中，藉此吸引更多民眾參加。

而手沖咖啡競賽更可說是咖啡爽節的重頭戲，競賽評選標準包括醇度、甜度及風味等咖啡重要元素，報名踴躍，包括自行創業的年輕人、環台行動咖啡車、知名咖啡師都來參加，主辦單位先從全台120參賽者中選出32人，經過2日的循環賽，由專業評審選出本屆最佳的手沖咖啡，民眾喝了直呼冠軍咖啡是香又純。

主辦單位「台灣農民組合協會」執行長楊儒門先生表示，這個「希望市集」理念是幫助農友推廣自己的優質農產，避免遭到中盤商剝削，主打多元農特產品，不只咖啡，還有時令有機蔬賽、友善契作稻米、放養雞蛋等美食，希望能將好的農產推廣出去。

侯友宜指出，市府秉持「先創通路、再開農路」精神，目前已在19處觀光老街、登山步道等地方設置特色市集，要將新北市最優質的農產推銷出去，並落實「產地到餐桌」概念，達到農友與市民雙贏局面。

侯友宜與小農、手沖咖啡冠軍拿著咖啡一起合影留念。記者張睿廷／攝影
侯友宜與小農、手沖咖啡冠軍拿著咖啡一起合影留念。記者張睿廷／攝影

咖啡 侯友宜

延伸閱讀

新北耶誕城出現拳擊擂台 侯友宜現場PK世界冠軍

相關新聞

努力拚社宅卻遭轟 柯文哲感嘆：不如買置入性行銷

台北市長柯文哲今出席「台北市社會住宅青年創新回饋計畫」致詞坦承「8年5萬戶」口號是吹牛，未來會穩紮穩打維持每年3000戶...

第六屆咖啡爽節 選出手沖咖啡冠軍

「第六屆咖啡爽節」在新店碧潭連辦兩日，除了有舞蹈表演，還有多攤市集，最吸睛的則是咖啡競賽，全台共120名咖啡師共襄盛舉，...

Youbike補助調整？ 侯友宜：營利不是最主要目的

新北市一年花在YouBike的補助經費高達3億多，讓外界好奇市府是否會做調整，減少支出。新北市長侯友宜今受訪時表示，新北...

林洲民批明倫社宅租金太高 柯文哲：是個有趣題目

北市明倫社宅租金引發社會關注，前北市都發局長林洲民在臉書貼文，指出社會住宅租金「宜低不宜高」，應守住「每坪500元」底線...

疫情衝擊募款少三成 新北家扶年終園遊會邀各界做愛心

因新冠肺炎疫情，除了各行各業遭受衝擊，公益團體仰賴的募款收入也大受影響，新北市家扶中心主任林夢萍表示，上半年募款較同期減...

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

獲選新北市家扶自強家長的單親媽媽方怡閔，獨力扶養兩名年幼子女，其中小女兒「小花」出生後就被診斷罹患罕見疾病AADC(胺基...

鶯歌鳥妖、蛇郎君現身了！ 台灣首部妖怪音樂劇將登場

妖怪傳說如何和音樂劇結合？國立台灣交響樂團今年歡慶創團75周年，與故事工廠共同合作創作台灣道地音樂劇—「《妖怪台灣》原創...

2020國際咖啡杯大賽 鶯歌陶博館展出54件得獎作品

「2020國際咖啡杯大賽」共吸引全球21個國家、221件作品參賽，最後由專家選出54件作品在鶯歌陶瓷博物館展出，內容多元...

奇岩1號公園爆發粉紅泡泡 粉色「美人樹」綻放中

北市北投奇岩1號公園的「美人樹」正在盛開，美艷大朵的粉紅花掛滿枝頭，在綠意盎然的公園內更顯嬌豔，而花朵隨風飄落，交織成粉...

國一汐止段拓寬、增七堵匝道 有譜

國道一號基隆到汐止路段，每到上下班尖峰時段常塞車。地方建議多年，在八堵至汐止路段拓寬並增設七堵出口匝道，兩項計畫近日有重...

淡海新市鎮住戶：終於不用等水車

「恢復供水了，但我們等了5天家裡才有水可用！」住戶回想起只要一停水，就時常要等水車提水，沒辦法洗澡，甚至衣服不敢洗。

新北5G遠距智慧醫療 免請假陪診

新北市偏鄉長者人口居多，因醫療資源匱乏影響就醫意願。新北市結合產官學資源，以國衛院「5G智慧科技改善偏鄉醫療環境計畫」串...

熱門新聞

彰化限定超市「彰化百貨」年底全關了 在地人不捨

最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

台中斥資8億 建潭興、興中停車場

東北季風強勁 台東往離島海空交通受影響

眼睛一亮！新舊郵局輝映 南庄再添拍照打卡景點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。