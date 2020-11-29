新北耶誕城出現拳擊擂台 侯友宜現場PK世界冠軍
迎接110年全國運動會，主辦方新北市府今在人來人往的新北耶誕城擺出拳擊擂台，邀請世界盃青年級組拳擊冠軍的林郁婷與新北市長侯友宜現場切磋，林郁婷也教了侯友宜幾招基本拳法。對此侯友宜笑說，能跟世界冠軍在擂台對打永難忘懷，「可惜我現在沒有當警察，他早點教我的話，打擊犯罪更有力量。」
體育處指出，林郁婷是台灣首位在世界盃賽事青年級組中奪下金牌的選手，教練曾自強在18年前全國運動會也奪下拳擊金牌，18年後，新北市再次承辦全運會，因此邀請林郁婷出擊，師徒不僅是新北的驕傲，也讓世界看見臺灣。
侯友宜表示，期許林郁婷在10月的全國運動會為新北奪下金牌，更在明年東京奧運創佳績，為國爭光。為了迎接全運會，新北也在年終最大慶典新北歡樂耶誕城設置運動主題貨櫃，邀請民眾體驗籃球、舉重、射箭、拳擊等不同運動項目，感受運動魅力。
體育處表示，今天是新北歡樂耶誕城的「110全運會運動派對」，活動包含最受小孩熱愛的滑步車體驗、老少咸宜的足球訓練營，晚間還有熱情ZUMBA熱舞，其中拳擊國手林郁婷也現場分享訓練菜單，包含熱身動作、基本拳、閃躲步伐及綜合技術訓練。
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