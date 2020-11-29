新北耶誕城出現拳擊擂台 侯友宜現場PK世界冠軍

迎接110年全國運動會，主辦方新北市府今在人來人往的新北耶誕城擺出拳擊擂台，邀請世界盃青年級組拳擊冠軍的林郁婷與新北市長侯友宜現場切磋，林郁婷也教了侯友宜幾招基本拳法。對此侯友宜笑說，能跟世界冠軍在擂台對打永難忘懷，「可惜我現在沒有當警察，他早點教我的話，打擊犯罪更有力量。」

體育處指出，林郁婷是台灣首位在世界盃賽事青年級組中奪下金牌的選手，教練曾自強在18年前全國運動會也奪下拳擊金牌，18年後，新北市再次承辦全運會，因此邀請林郁婷出擊，師徒不僅是新北的驕傲，也讓世界看見臺灣。

侯友宜表示，期許林郁婷在10月的全國運動會為新北奪下金牌，更在明年東京奧運創佳績，為國爭光。為了迎接全運會，新北也在年終最大慶典新北歡樂耶誕城設置運動主題貨櫃，邀請民眾體驗籃球、舉重、射箭、拳擊等不同運動項目，感受運動魅力。