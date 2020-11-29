努力拚社宅卻遭轟 柯文哲感嘆：不如買置入性行銷

台北市長柯文哲今出席「台北市社會住宅青年創新回饋計畫」致詞坦承「8年5萬戶」口號是吹牛，未來會穩紮穩打維持每年3000戶開工，直致詞最後還感嘆大家「不關心說什麼，是關心表演什麼，不如買置入性行銷」；另外，柯也諷刺，中央也在蓋社宅，但僅「表面上自己蓋房子」，完全沒有考慮民眾需求。

柯文哲指出，現在社宅面臨到一個問題，就是北市在蓋、中央住都中心也在蓋，未來兩邊房價、租金沒有講好，就會出現問題。

柯說，北市按照社會需求，在低樓層進駐公共設施，但中央有脫節，「住都中心表面上自己蓋房子，但我認為會出現很多問題」，社宅不是用說的，是用蓋的。

柯文哲表示，北市社宅是有戰略思維，並具四大目標，包含居住正義、城市美學、智慧建築產業、社會模式 。在居住正義方面，沒有辦法讓大家都可以買得起房，但至少讓大家租得起有品質的房子。

過去喊「8年5萬戶」根本是吹牛，一年開工3000戶，維持一萬戶正在施工，穩定往目標5萬戶前進，這才是校正確的社宅建構方案，但也必須成為全民共識，不管未來誰當北市長都應守住這個制度往前進。

城市美學也十分重要，柯文哲表示，現在北市在蓋捷運環狀線，他跟北市捷運局長表示，若回到30年前設計階段時，應會把捷運美學考慮進去，現在還是以實用為主，重新來過一遍會花20億把車站弄得句藝術價值。

柯說，所以後續在蓋社宅時，跟以往最大不同就是強調城市美學。經調查，目前為止所蓋的社宅周邊房價都沒有掉，過去抗爭很激烈，現在不會，「房價沒掉要抗爭什麼」，過去都被汙名化。

柯文哲指出，房價不會掉，除了城市美學外，還有智慧建築產業，全世界ICT強國我們是緯度最低，荷蘭、日本、法國、緬甸等國家，在ICT技術上沒有優勢。

台灣有獨特技術，在建構智慧產業時把建築納入時是有戰略思維，未來至馬來西亞、印度、緬甸等地蓋社宅時，台灣是有優勢；另外，社宅還會再低樓層進駐托嬰、托幼、托老、社區活動中心等硬體設備。

柯文哲說，社會模式就是低樓層公共設施加上青創團隊，硬體軟體兼併的邏輯，這跟其他縣市不同，未來還要導入「isolated community」（獨立社區）概念，之後要召募的青創團隊就是按照這樣的概念尋找。