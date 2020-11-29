疫情衝擊募款少三成 新北家扶年終園遊會邀各界做愛心

因新冠肺炎疫情，除了各行各業遭受衝擊，公益團體仰賴的募款收入也大受影響，新北市家扶中心主任林夢萍表示，上半年募款較同期減少三成，隨著下半年疫情趨緩才慢慢回升。新北家扶中心今也在板橋第一運動場前舉辦歲末感恩園遊會，共110個企業及愛心攤位，史上最多，所得扣除成本後將捐贈新北家扶，用於幫助弱勢家庭。

林夢萍指出，家扶協會主要服務經濟弱勢、失婚、受暴、隔代教養、罕見疾病童等弱勢家庭，全台總共服務約5萬名兒少，新北家協服務超過4000位，資源多仰賴社會各界捐贈，往年每年大約3億元收入，但今年上半年受疫情衝擊，較同期銳減三成，如今雖已逐漸回升，但離年度平均值仍少一成左右。

林夢萍表示，歲末感恩園遊會已舉辦超過30年，今年雖然時局艱困，但仍照常舉行，且超過110個企業及愛心攤位參與，史上最多，另也有弱勢家庭現場販售自製商品，拓展銷售通路及知名度，以自身力量改善生活。

新北市長侯友宜今出席活動時表示，家扶中心歷史悠久，帶給孩子許多溫暖，今日園遊會適逢新北耶誕城期間，人潮都非常多，都是帶給孩子們滿滿的歡樂，感謝家扶及社會各界好朋友的愛心，讓城市變得更美好。