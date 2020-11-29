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秋冬專案前返國潮 陳時中：確診增不可避免、嚴陣以待

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4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也帶著兩名子女在現場擺攤。記者吳亮賢／攝影
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也帶著兩名子女在現場擺攤。記者吳亮賢／攝影

獲選新北市家扶自強家長的單親媽媽方怡閔，獨力扶養兩名年幼子女，其中小女兒「小花」出生後就被診斷罹患罕見疾病AADC(胺基酸類脫羧基酵素缺乏症)，醫生判定恐難活過5歲。方怡閔除帶著孩子到處治療，更在4年前白沙屯媽祖繞境時，抱著小花在媽祖鑾轎前下跪祈求「讓我的孩子活過5歲」。如今7歲的小花不但可上學，身體機能也一天天進步，方怡閔感動地說，「雖然日子辛苦，但每天都非常幸福。」

罹患AADC的小花，因先天性基因缺陷，一出生就四肢癱瘓，方怡閔為了全心全意照料女兒，收起原本經營的小吃攤，改在家中自製辣椒醬，同時兼做網拍與家庭代工，以微薄的收入撐起全家。

雖醫生曾說，罹患AADC的孩童恐難活過5歲，但方怡閔不願向命運低頭，帶著小花四處治療，不放棄任何希望，在小花3歲那年，更帶著她來到台中，跟著大批信眾跪地迎接白沙屯媽祖遶境鑾轎。

在鑼鼓喧天的遶境儀式中，方怡閔抱著女兒不斷哭喊，「拜託媽祖救救我的女兒，讓我的孩子活過五歲」，無力又卑微的訴求，令旁人不禁動容，神奇的是，媽祖鑾轎真的來到母女兩人前方停留，就像是為2人賜福，感人的故事也吸引各大社群及新聞媒體報導。

一轉眼4年過去，小花今年已經7歲，方怡閔感動地說，謝謝媽祖慈悲，也感謝台大醫療團隊的協助，幫忙尋找資源，負擔龐大的手術費用。如今方怡閔持續帶著就讀三年級的大兒子及小花，經營辣椒醬網拍及家庭代工，她表示，「雖然日子很辛苦，但兒子非常貼心，我們三個人就像是黃金鐵三角，每天都過得非常幸福。」

今日新北家扶在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也帶著兩名子女在現場擺攤，並榮獲新北家扶頒發「自強家長」的殊榮，她堅強的心志及對子女偉大的愛，也激勵著每個身處困境的家庭。

新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也在現場販售「花媽的手作辣椒醬」。記者吳亮賢／攝影
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也在現場販售「花媽的手作辣椒醬」。記者吳亮賢／攝影
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也帶著子女在現場販售「花媽的手作辣椒醬」，母子感情相當好。記者吳亮賢／攝影
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也帶著子女在現場販售「花媽的手作辣椒醬」，母子感情相當好。記者吳亮賢／攝影
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也在現場販售「花媽的手作辣椒醬」。記者吳亮賢／攝影
新北家扶今日在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也在現場販售「花媽的手作辣椒醬」。記者吳亮賢／攝影

白沙屯媽祖

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