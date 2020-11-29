鄰近大安森林公園 復興南路、建國南路巷弄更新

北市大安區復興南路2段78巷、建國南路2段69巷，為2條連接的巷道，也是舒緩其主幹道路車流的重要交通幹道，不寬的巷弄長期乘載大量交通人車潮，加快路面耗損速度，為此，北市新工處進行路面更新作業，斥資244萬元，更新約408公尺道路，近期已完工。

新工處工務科長蕭志龍指出，上述2條巷弄緊鄰大安高工，鄰近大安森林公園、台北市立圖書館、商家及住宅大樓，又分擔建國南路、復興南路2條幹道的車流，長期下來導致道路龜裂老化、整理路面不優。

進行更新作業時，考量環境氣候逐年變高及大型車輾壓等，造成路面車轍愈形常見，因此改用改質Ⅲ型瀝青混凝土鋪設，因其特性軟化點高，大幅提升路面承載力及有效抵抗疲勞老化等破壞，進而提高使用年限。

新工處南區工務所主任楊志宏表示，進行路面更新外，同時也辦理人手孔下地作業，除了救災需求及瓦斯手孔不調降外，總計減量下降70座，大幅提升用路人行車舒適性。

在設計階段也進行管線整合會勘，確認所有管線單位是否有汰管需求，避免重複挖掘；另外，考量本路段上下班尖峰時段，往返人車流量大，因此利用早上9時至下午5時離峰時段全線封閉施工，降低對市民的干擾。