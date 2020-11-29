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奇岩1號公園爆發粉紅泡泡 粉色「美人樹」綻放中
北市北投奇岩1號公園的「美人樹」正在盛開，美艷大朵的粉紅花掛滿枝頭，在綠意盎然的公園內更顯嬌豔，而花朵隨風飄落，交織成粉色花毯，為城市增添浪漫的氣息，奇美無比。
北市工務局公園處長陳榮興指出，美人樹為落葉喬木，常被栽種為行道樹，幹具短刺罕無刺，幹基擴大，花常先葉而開，其顏色包含紫紅、紅色或藕粉紅，徑約10至12 公分，萼杯狀，花瓣為長橢形。
陳榮興表示，美人樹與木棉同科，因樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶，因而有「酒瓶木棉」的稱號，但要怎麼區分兩者？木棉葉子較大、樹型較陽剛，有「英雄樹」稱號；而葉子較小、樹型較柔美的就是「美人樹」了。
公園處陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，美人樹開花時景觀壯麗，粉紅色大型花掛滿樹冠，映襯著秋天的藍天白雲，猶如徜徉在綠地般的美人。其花期在秋天至初冬，或是夏天至秋季，台灣越往北越早開花。
林晁嘉說，現在北投奇岩1號公園內可以發現2棵「美人樹」的蹤影，花況都非常茂盛，在遠處即可看到美艷的「粉紅美人」，行經奇岩1號公園的民眾可以放慢腳步好好欣賞。
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