奇岩1號公園爆發粉紅泡泡 粉色「美人樹」綻放中

北市北投奇岩1號公園的「美人樹」正在盛開，美艷大朵的粉紅花掛滿枝頭，在綠意盎然的公園內更顯嬌豔，而花朵隨風飄落，交織成粉色花毯，為城市增添浪漫的氣息，奇美無比。

北市工務局公園處長陳榮興指出，美人樹為落葉喬木，常被栽種為行道樹，幹具短刺罕無刺，幹基擴大，花常先葉而開，其顏色包含紫紅、紅色或藕粉紅，徑約10至12 公分，萼杯狀，花瓣為長橢形。

陳榮興表示，美人樹與木棉同科，因樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶，因而有「酒瓶木棉」的稱號，但要怎麼區分兩者？木棉葉子較大、樹型較陽剛，有「英雄樹」稱號；而葉子較小、樹型較柔美的就是「美人樹」了。

公園處陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，美人樹開花時景觀壯麗，粉紅色大型花掛滿樹冠，映襯著秋天的藍天白雲，猶如徜徉在綠地般的美人。其花期在秋天至初冬，或是夏天至秋季，台灣越往北越早開花。