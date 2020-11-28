推廣木質玩具 新北辦創作競賽

全台一年回收40公噸的二手玩具，其中有一半是小汽車和公仔，且大都是用塑膠或金屬製作，新北社會局與台灣玩具圖書館協會聯合舉辦「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，全國250名的大小頑童們一起展出124件獨一無二的自製木質玩具，宛如童玩嘉年華會。

新冠肺炎疫情讓玩具銀行的行動玩具車，成為偏區大人小孩的最佳玩伴，新北社會局長張錦麗指出，木育玩具有天然木頭香氣且溫潤平滑，小朋友能自己動手組合，也可以與長輩同樂，「金趣咪獎」揭曉後，得獎作品除了在玩具銀行玩聚窩展出外，也會巡迴偏區。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳說，本次參賽作品和人員最遠來自金門，協會不斷倡導木育玩具，希望能改變家長購買玩具的習慣，不僅為環保地球盡分心力，自製的木育玩具也能啟發小朋友的創作力。

社會組的黃旭宏曾到英國留學，專研工業設計和室內設計，他從蘭嶼達悟族拼板小舟獲得靈感，設計了一系列的「搖曳塔塔浪」，有小孩玩的搖搖木馬功能，下方又有鏤空的圖騰，兼保留原民的海洋文化。

第五屆「金趣咪獎」木育玩具創作競賽分為國中小組、高中職組、大專院校組、及社會組共124件作品，經產官學12位專家學者評選，所有得獎作品介紹請上新北玩具銀行官網及臉書粉絲專頁查詢。