北市明倫社宅被嫌貴 開放參觀首日預約額滿
台北市明倫社會住宅44坪3房型，租金過高引熱議，開放參觀首日預約額滿，參觀首日吸引近千人至現場看屋，12月4日、5日開放第2次看屋。
都發局指出，明倫社會住宅11月26日開放申請，並於11月28日及12月4、5日開放民眾現場看屋，因應疫情，電話及網路預約採單日限額300組，每組人數上限4人，開放登記後，首日看屋預約名額於開放參觀前一日即額滿，無法預約的民眾，現場開放候位登記，並請民眾配合保持防疫安全距離。
都發局表示，12月4、5日看屋預約名額尚有餘額可申請，請民眾把握機會提前預約，避免現場等候。為讓民眾更了解社宅環境及房型格局，無法到現場的民眾可透過台北市社宅招租網，線上看屋。
都發局表示，明倫社宅生活機能佳、區位良好，提供的房型分為1房型、2房型及3房型，租金含管理費自1萬2900元至4萬500元不等，並按申請家戶所得狀況給予分級補貼，以引發熱議的3房型為例，定價為4萬500元，分級補貼後，最低實付租金3萬6000元，1房型最低更僅需8900元即能入住。
明倫社宅共計380戶招租，11月26日至12月9日受理申請。相關訊息可查詢台北市社會住宅招租網，或撥打服務電話（02）27772186轉0再轉2洽詢。
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