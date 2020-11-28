北市市場防鼠患 議員提議養貓抓老鼠

台北市議會日前審議環保局明年預算，討論病媒環境用藥預算時，針對市場防鼠患藥物 ，議員王世堅說，過去中山市場爆發鼠患，最後養3隻貓，以最自然、環保方式解決，議員張茂楠也建議在傳統市場養貓。環保局副局長盧世昌認為，若鼠患比較嚴重的市場，看市場自治會有沒有興趣嘗試，但最好還是不要有食物，否則養再多貓還是一樣。

環保局編列明年度病媒環境用藥預算1654萬元，用於滅登革熱病媒蚊、滅蟑、買老鼠餌劑及鄰里消毒等。環保局長劉銘龍說，以往都是由各區清潔隊員將老鼠餌劑送到里辦，這幾年是與傳統市場合作，由清潔分隊送到所管轄的傳統市場。

王世堅說，不是大量用老鼠藥就有效，他分享中山市場5年前發生鼠患，後來養了3隻貓，用最自然、環保的生物防治方式解決。劉銘龍說，這是靠生物防治，不過現在一般市場，比較常用的方法是用鼠籠、黏鼠板，事實上黏鼠板滿有用的。

張茂楠說，貓認家、狗認人，貓養在市場裡那裡就是貓的家，他建議市府是否能考慮在每個傳統市場養10隻貓。對此，盧世昌回應，是否養貓，由市場自治會決定，但防鼠患主要還是不要有食物，會吸引老鼠到市場裡覓食。但養貓不是把貓丟在市場。

另外，有市場自治會人員說，養貓恐怕會衍生其他問題，例如市場食物多，貓也會吃，吃飽就不會抓老鼠，貓也會破壞市場內的管線，大、小便也是問題。