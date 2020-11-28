重溫自製玩具的美好 木頭天然環保勾起回憶

塑膠玩具不環保，台灣玩具圖書館協會與新北市府推動木製玩具，今天舉辦「木育玩具創作競賽」，盼改變家長買玩具的習慣，傳統又創新的玩具，為環保地球盡力也啟發幼童創作力。

新北市府社會局今天表示，全台一年回收約40公噸二手玩具，有一半是塑膠或金屬製的小汽車或公仔，非常不環保。呼應聯合國「全球永續發展目標」（SDGs），推動老幼關懷、跨代共融、自然永續的競賽活動。

市府和台灣玩具圖書館協會舉辦「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，全國約250名參賽者今天在市府展出124件自製木質玩具，聚集傳統、創新與童趣，有如童玩嘉年華會。

「金趣咪獎」首屆在新北市舉辦，如今第5屆再回到新北市，參賽作品和人員最遠來自金門。活動倡議天然的無毒玩具最好，例如，木質陀螺除環保還勾起長輩的童年回憶。

社會組的黃旭宏曾留學英國，學工業設計和室內設計，他從蘭嶼達悟族拼板小舟獲靈感，運用曲線和工藝美感的巧思，設計系列的「搖曳塔塔浪」有搖搖木馬功能，下方又有鏤空的圖騰保留原民的海洋文化。

國中小組的秀朗國小和網溪國小6名學生，在老師劉佳璋指導下，合製機關木盒子，透過旋轉會變幻人物影像，結合工藝和美術並享受自製玩具的樂趣。

協會理事長葉國芳表示，成立10多年來已回收超過200公噸二手玩具。倡導木育玩具盼改變家長購買玩具的習慣，不僅為環保地球盡力，也能啟發創作力，放大孩子的美好想像及無限創意。

現場展出木球池和台灣古早童玩，草編達人林三元利用芒草葉製作公雞，將椰子樹葉變螃蟹。曾獲「金趣咪獎」第一屆冠軍的張宇文，展示福祿壽喜財的祈求玩具和竹製蜻蜓及弓箭，受到參觀者的喜愛。

社會局長張錦麗表示，今年受疫情影響，巡迴偏鄉的玩具銀行行動玩具車成為最佳的祖孫玩伴。木育玩具有天然木頭香氣，溫潤平滑並適合幼童自己組裝，非常有創意，長輩也可同樂。