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台北金融博覽會盛大展開 柯文哲玩小遊戲與攤位互動
台北市長柯文哲今天前往世貿一館參觀「2020台北金融博覽會」，特別前往悠遊卡、富邦、中信與永豐等金融機構參觀，介紹目前最賣座的造型悠遊卡，以及各銀行最新服務資訊，由導覽人員一一介紹展場活動。
2020台北金融博覽會舉辦在世貿一館，為期3天。現場聚集超過上百家金融機構，展場也會話四個區域，包括金融理財、多緣投資、金融應用和形象主題館。此外，博覽會的特色，還邀請謝金何等48位財經專家，替民眾分析2021股票、基金與數位金融趨勢、投資展望等課程，共36場免費講座。
柯文哲抵達博覽會後，先前往悠遊卡展館，工作人員介紹幾款過去最賣做的造型悠遊卡，然後使用最新的悠遊卡感應設備，參與「悠遊卡小學堂」問答活動。接著又去富邦、中信、樂天、永豐等金融機構參觀，介紹最新資金融資訊。
此次「2020台北金融博覽會」由《今周刊》主辦，台灣金融服務業聯合總會、台灣金融研訓院協辦，為台 灣首屆金融博覽會 。博覽會安排許多互動和亮點，包括信用卡盜刷偵測、票據影像辨識、AI語音辨識、AI解盲掃紋機、車險視訊理賠、行動i郵車等智慧金融的應用技術；現場也將會同時打造金融生活場景，虛擬購物商店街等日常體驗，讓民眾感受金融科技的輕鬆便利。
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