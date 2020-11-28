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新北5G遠距智慧醫療照顧偏鄉 省時省錢家屬免請假陪診

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北5G遠距智慧醫療照顧偏鄉，省時省錢家屬免請假陪診。記者游明煌／攝影
新北5G遠距智慧醫療照顧偏鄉，省時省錢家屬免請假陪診。記者游明煌／攝影

新北市偏鄉長者人口居多且醫療資源極度匱乏，影響就醫意願。新北市結合產官學資源，以國衛院「5G智慧科技改善偏鄉醫療環境計畫」串聯醫學中心級的亞東醫院，以及遠傳電信與萬里、石碇衛生所。透過5G智慧科技提供多科別同步的遠距照護，不僅省時省錢，連家屬都不用請假陪診了。

新北市為彌補偏鄉專科醫師資源不足，108年底已擇定貢寮衛生所與汐止國泰醫院、烏來衛生所與耕莘醫院合作，透過視訊方式由合作醫院提供專科醫師診療服務。今年增加萬里、石碇、坪林，明年預計規劃平溪、雙溪、三芝及石門衛生所，期望在111年將新北市所有13個偏鄉全部納入遠距醫養照護，以改善偏鄉醫療環境，提升醫療能量與品質。

新北市長侯友宜今天在萬里衛生所啟用儀式時指出，偏鄉醫療資源相較不足，居民就醫需依賴當地衛生所。以坪林為例，衛生所是唯一僅有的醫療機構，65歲以上人口比例又高達26%，即使到鄰近的大醫院看診，單程就要耗上近1個小時，身上有病痛的長者還要歷盡就診路途遙遠的折騰，讓人於心不忍。

根據中央資料，65歲以上國人糖尿病盛行率達40%，其中有27%的病友視網膜病變，透過眼底鏡檢查才能及早發現，及時給予治療。而新北市糖尿病友每年一次的免費眼底檢查卻僅有34%，偏鄉地區的比率更低，病友到醫院須長途跋涉，是主要的原因之一。藉由遠距會診導入眼底鏡，並透過5G智慧科技提供多科別同步的共同照護，不僅省時省錢，連家屬都不用請假陪診了。

萬里及石碇衛生所與亞東醫院合作，由亞東提供新陳代謝科及眼科醫師，糖尿病友依約診時間來衛生所，透過視訊由兩方醫師進行會診、營養諮詢、衛教、開藥；到宅服務時，則由衛生所主任攜帶眼底鏡進行遠距聯合問診、共同判讀眼底相片。另提供病友血糖機，將平常居家血糖量測值自動上傳雲端，若出現異常值個管師即可進行糖尿病衛教。

台北市萬芳醫院透過「OneTeam+智慧共享平台」連結坪林衛生所，攜手建構萬坪醫療照護網，使資訊透明共享，醫療資訊即時傳遞，配合綠色通道轉診服務，提供全人完整照護。

新北5G遠距智慧醫療照顧偏鄉，省時省錢家屬免請假陪診。記者游明煌／攝影
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衛生所 偏鄉

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