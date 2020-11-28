貫穿國道工程卻溢泥漿釀塞車 新北：先停工討論新工法

新北施作同興路穿越高速公路地下道工程，卻在11月18日出現高速公路路面冒出泥漿，造成當晚交通大壅塞，幸好隔日上班前就搶通，不過該工程停工至今，新北工務局長詹榮鋒指出，目前還在討論後續施工方式，找出最佳方法後才會復工。

社後地區受國道與基隆河等地形阻隔，南北向交通僅能仰賴中興路，每逢上下班尖峰時刻，雙向僅有各1車道的中興路，未來同興路貫穿高速公路連接至康寧街，就成為雙向2車道且有人行道，大幅提升用路安全。

工程今年2月底開工後，卻在11月18日的下午4點30分，國道一號北上13公里出現泥漿在高速公路路面，新北工務局緊急緊急封閉高速公路內線2車道維修，直到隔日凌晨4點30分重新開放通車。

新北市長侯友宜說，地質很難判斷，發生事情就要扛責任，不過能希望貫穿工程期能縮短，但也不希望因為趕工影響施作品質。詹榮鋒指出，貫穿工程必須破除原本高速公路的基樁，但要維持車輛通行就要改良地質，工法是高難度。

詹榮鋒表示，18日灌漿就是要加強地質，但泥漿溢出代表高速公路底下有縫隙，灌漿壓力太大會溢出，壓力太小又沒作用，可能會再鑽探了解地質，未來灌漿的方式會重新調整，目前正討論新的工法，確定無疑才會復工。