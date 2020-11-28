淡海新市鎮專管通水計畫 等了15年終於完工
等了15年！新北市淡水地區因為自有水源不足，用水需仰賴鄰近供水系統支援，內政部今舉辦淡海新市鎮區外供水計畫通水典禮，內政部長徐國勇今表示，在地居民終於能喝到翡翠水庫的優質清水。
淡海新市鎮地區因為在供水系統管線末端，每逢枯水期或是修管線工程，都是最後一個恢復用水，行政院2006年核定「淡海新市鎮區外供水計畫」，以翡翠水庫作為主要水源，採用專門管線由新店直潭淨水場，經由北市大同加壓站、大度加壓站及新北淡海中繼加壓站，再輸送至淡海新市鎮特定配水池條佩供應用水，總長度18.7公里，總經費73.8億元，其中由新市鎮開發基金補助37.5億元。
營建署新市鎮建設組指出，過去15年推動經歷各種困難，例如台2線工程行經路段地下管線繁多、車流量甚大，施作不易，曾遭路權單位停止核發挖掘許可，2010年為配合北市舉辦國際花卉博覽會，暫緩工程施工，配水池設置工程更遇到民眾抗爭，經協調後才得以繼續施工。
徐國勇說，供水計畫各項工程完工後，淡海新市鎮第一期發展區的民生用水將穩定高品質提供，工程包含加壓站、管線系統與配水池設置，未來遇到停水也可有效縮短復水時間，讓淡水供水穩定，枯水期時還可支援三芝、石門地區用水。台水公司董事長胡南澤表示，淡水地區每天用水量9萬公噸，但海新市鎮地區就占三分之一用水量，工程完工後也提供供水穩定度。
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