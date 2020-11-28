金山聖德宮、萬里天護宮兄弟廟 侯友宜半嶺訪源親遶境

新北市金山三界壇聖德宮「半嶺訪源」遶境行腳活動，今天一早熱鬧展開，百餘信眾齊聚護駕，市長侯友宜也出席向三官大帝祈求國泰民安。侯友宜說，今天有別於一般傳統遶境，透過探尋百年前祖先走過的古道，印證寺廟本源及先人開墾堅忍拓荒精神。

行腳活動在地方青年扛起一甲子以上老神轎與信眾護駕下，徒步走到萬里大鵬天護宮迎請百年開基錫爐後，兩廟三官上帝換乘小竹轎，由信眾輪背前行半嶺古道至草壇原址進行科儀祭典。信眾們頭戴斗笠手撐竹竿行走狹窄山道，其中不乏許多老人家，堅持走完全程感謝三官大帝庇佑，十分虔誠。

侯友宜表示，聖德宮舉辦三官大帝半嶺古道訪源的行腳活動，除感念三官大帝庇佑國家風調雨順、國泰民安，有別於一般傳統遶境，更透過探尋百年前祖先走過的古道，印證寺廟本源及先人開墾堅忍拓荒精神。

金山區長廖武輝也全程跟，他說，活動讓民眾都能感受金山半嶺地區自然人文與宗教文化之美。

聖德宮主委嚴璧山表示，2百多年前先人渡海來臺，先在金山半嶺土地搭草壇供奉天官大帝，後遷至寺廟現址合祀三官大帝，在地人稱三界公廟，本地也因廟得名三界壇。後香火鼎盛分別建廟，天官大帝金身留在三界壇聖德宮，開基錫爐迎請到萬里大鵬天護宮，兩廟互稱兄弟廟，透過「半嶺訪源」活動一起重回半嶺界草壇，表達追本溯源之精神。

活動至今舉辦第3年，首年舉辦時因古道泥濘濕滑，廟方還邀集信徒與志工清理荒廢已久的半嶺古道，入口重新豎立碑石，地方耆老統稱此段古道「百二步嶺」，是昔通往石門的運茶步道。上百信眾今天跟著三官大帝一起走過這段路，見證古道百年歷史，都非常感動。