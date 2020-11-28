長庚運動醫學公益計畫推動6年 累計照護2522名選手

長庚運動醫學公益計畫集結10個專科、上百名醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員和14位防護員合作，提供運動醫學、防護與營養等專業知能，6年來共照護33校、70支隊伍2522名選手，今天舉行第1屆成果發表暨學術研討會，長期獲計畫贊助的大同高中羽球隊、旭光高中空手道隊及鼓山高中舉重隊也參與，感謝長庚陪伴成長。

今天在林口長庚研究大樓一樓會議廳舉辦的長庚運動醫學成果發表暨學術研討會，由長庚決策委員會主委程文俊親自主持，長庚醫療體系董事長王瑞慧及長庚公益委員會董事陳昱瑞到場為團隊加油勉勵，中華奧會主席林鴻道、國家訓練中心執行長李文彬、國立體育大學校長邱炳坤、台灣體育運動大學校長林華韋、臺北市立大學校長戴遐齡校長以及桃園市長鄭文燦也受邀參與，肯定團隊付出。

長庚運動醫學團隊主席、桃園長庚紀念醫院院長楊政達說，長庚運動醫學公益計畫團隊陣容不斷擴大，幫助過的運動隊伍與選手，表現更是優異，總計協助贏得318座金牌、188座銀牌、203座銅牌，成績斐然，長庚醫學團隊也因此連續5年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎，2019年獲頒長期贊助獎。

今天的研討會分3大主題，包括向下扎根運動醫學研究、基礎運動醫學研究和臨床運動醫學研究。長庚運動醫學團隊4位副主席之一的副院長蔡文鐘分享，2018年長庚向下扎根走入校園，前進高國中帶進許多專業的醫療能量和先進的觀念技巧，並利用動作檢測科學儀器，同時結合心理調適、運動禁藥知識、運動營養管理等，全方位支援。

蔡舉例，像是一套「著地動作錯誤評分系統」，透過1個30公分高的跳箱和2台攝影機，讓選手從跳箱頂層往下跳，可觀察到選手跳躍落地時，軀幹、髖、膝關節彎曲的角度變化，再依據正確的程度評分，並從生物力學的變化，預測十字韌帶受傷的可能性，藉以幫助選手接受正確的落地訓練與矯正，減少運動傷害發生。

然而在運動傷害研究部分，長庚運動醫學團隊副主席、醫師周文毅也提到，膝蓋韌帶的健康，往往攸關運動員的職業生涯，而十字韌帶受傷最常見原因，就是「著地動作錯誤」，最常發生於急停、扭轉或忽然加速及減速。流行病學顯示，最常發生的年紀約14到19歲，正是未來能否發光發熱的關鍵時刻。

周文毅指出，前十字韌帶連接大腿骨和小腿骨，主要功能是提供膝蓋的前後與旋轉穩定。儘管醫療科技進步，但十字韌帶斷裂後接受手術重建的選手，仍只有65%能回到術前比賽水準，因此如何預防十字韌帶受傷以延長運動生命，是運動醫學重要使命。