快訊

【故宮改制1】故宮降格改隸文化部？藍綠前院長都反對

避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向

長庚運動醫學公益計畫推動6年 累計照護2522名選手

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
長庚運動醫學公益計畫推動6年，成績亮眼，今天舉行第1屆成果發表暨學術研討會，參與的專業領域人士眾多。圖／林口長庚醫院提供
長庚運動醫學公益計畫推動6年，成績亮眼，今天舉行第1屆成果發表暨學術研討會，參與的專業領域人士眾多。圖／林口長庚醫院提供

長庚運動醫學公益計畫集結10個專科、上百名醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員和14位防護員合作，提供運動醫學、防護與營養等專業知能，6年來共照護33校、70支隊伍2522名選手，今天舉行第1屆成果發表暨學術研討會，長期獲計畫贊助的大同高中羽球隊、旭光高中空手道隊及鼓山高中舉重隊也參與，感謝長庚陪伴成長。

今天在林口長庚研究大樓一樓會議廳舉辦的長庚運動醫學成果發表暨學術研討會，由長庚決策委員會主委程文俊親自主持，長庚醫療體系董事長王瑞慧及長庚公益委員會董事陳昱瑞到場為團隊加油勉勵，中華奧會主席林鴻道、國家訓練中心執行長李文彬、國立體育大學校長邱炳坤、台灣體育運動大學校長林華韋、臺北市立大學校長戴遐齡校長以及桃園市長鄭文燦也受邀參與，肯定團隊付出。

長庚運動醫學團隊主席、桃園長庚紀念醫院院長楊政達說，長庚運動醫學公益計畫團隊陣容不斷擴大，幫助過的運動隊伍與選手，表現更是優異，總計協助贏得318座金牌、188座銀牌、203座銅牌，成績斐然，長庚醫學團隊也因此連續5年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎，2019年獲頒長期贊助獎。

今天的研討會分3大主題，包括向下扎根運動醫學研究、基礎運動醫學研究和臨床運動醫學研究。長庚運動醫學團隊4位副主席之一的副院長蔡文鐘分享，2018年長庚向下扎根走入校園，前進高國中帶進許多專業的醫療能量和先進的觀念技巧，並利用動作檢測科學儀器，同時結合心理調適、運動禁藥知識、運動營養管理等，全方位支援。

蔡舉例，像是一套「著地動作錯誤評分系統」，透過1個30公分高的跳箱和2台攝影機，讓選手從跳箱頂層往下跳，可觀察到選手跳躍落地時，軀幹、髖、膝關節彎曲的角度變化，再依據正確的程度評分，並從生物力學的變化，預測十字韌帶受傷的可能性，藉以幫助選手接受正確的落地訓練與矯正，減少運動傷害發生。

然而在運動傷害研究部分，長庚運動醫學團隊副主席、醫師周文毅也提到，膝蓋韌帶的健康，往往攸關運動員的職業生涯，而十字韌帶受傷最常見原因，就是「著地動作錯誤」，最常發生於急停、扭轉或忽然加速及減速。流行病學顯示，最常發生的年紀約14到19歲，正是未來能否發光發熱的關鍵時刻。

周文毅指出，前十字韌帶連接大腿骨和小腿骨，主要功能是提供膝蓋的前後與旋轉穩定。儘管醫療科技進步，但十字韌帶斷裂後接受手術重建的選手，仍只有65%能回到術前比賽水準，因此如何預防十字韌帶受傷以延長運動生命，是運動醫學重要使命。

長庚運動醫學團隊副主席、醫師林瀛洲則分享，根據長庚運動醫學團隊追蹤發現，羽球選手較易發生運動傷害的部位，多集中在下背以及下半身，其中又以腳踝、膝蓋為大宗，而好發的時間點，多在變換方向、向側移及向後轉等動作。因此，盡早找出不良機制，改善錯誤動作，將運動傷害阻擋於前，對預防運動傷害相當重要。

長庚運動醫學公益計畫推動6年，成績亮眼，今天舉行第1屆成果發表暨學術研討會，長期獲計畫贊助的大同高中羽球隊、旭光高中空手道隊及鼓山高中舉重隊參與。圖／林口長庚醫院提供
長庚運動醫學公益計畫推動6年，成績亮眼，今天舉行第1屆成果發表暨學術研討會，長期獲計畫贊助的大同高中羽球隊、旭光高中空手道隊及鼓山高中舉重隊參與。圖／林口長庚醫院提供
長庚運動醫學公益計畫贊助的高雄鼓山高中舉重隊代表今天出席成果發表會向長庚醫院董事長王瑞慧獻花致謝。圖／林口長庚醫院提供
長庚運動醫學公益計畫贊助的高雄鼓山高中舉重隊代表今天出席成果發表會向長庚醫院董事長王瑞慧獻花致謝。圖／林口長庚醫院提供

長庚 運動傷害 體育

延伸閱讀

中科新創尖兵好Young！FITI競賽囊括三座創業傑出獎

是否已與拜登團隊接觸？大陸外交部這樣回答

機器人幫助中風復健 長庚新技術登國際期刊

毒蛇咬傷用嘴吸？長庚毒物專家：恐中毒還感染傷口

相關新聞

與柯文哲握手互動熱 馬英九：被造成強龍壓地頭蛇

前總統馬英九受市府之邀，上午與台北市長柯文哲一同出席興隆公園更新成果發表暨生態復育記者會，兩人握手、互動熱絡，原本來賓致...

淡海新市鎮專管通水計畫 等了15年終於完工

等了15年！新北市淡水地區因為自有水源不足，用水需仰賴鄰近供水系統支援，內政部今舉辦淡海新市鎮區外供水計畫通水典禮，內政...

金山聖德宮、萬里天護宮兄弟廟 侯友宜半嶺訪源親遶境

新北市金山三界壇聖德宮「半嶺訪源」遶境行腳活動，今天一早熱鬧展開，百餘信眾齊聚護駕，市長侯友宜也出席向三官大帝祈求國泰民...

興隆公園生態復育有成 馬、柯同台感受

前總統馬英九及台北市長柯文哲今天上午出席興隆公園更新及生態復育成果活動，台北市長柯文哲也特別邀請住家在附近的前總統馬英九...

三重空軍一村辦百年展 百歲飛官重溫戰時砲陣地氛圍

新北市文化局與空軍司令部共同合作策畫「空軍與三重一村的榮光歲月」特展，今（28）日高齡105歲的空軍英雄金英，是碩果僅存...

長庚運動醫學公益計畫推動6年 累計照護2522名選手

長庚運動醫學公益計畫集結10個專科、上百名醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員和14位防護員合作，提供運動醫學、防護與營...

汐止人交通改善有感！ 康寧街2車道拓寬成4車道

國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道，新北工務局進行康寧街拓寬成雙向2車道工程，以及汐萬路5公里至14公里的道路改善工程...

攀樹2公尺突破柯文哲紀錄 黃偉哲揮汗：攀樹者好偉大

台灣樹木保護嘉年華活動今天在台南開幕，台南市長黃偉哲親自體驗攀樹，在多名教練協助下用繩索攀了2公尺，汗如雨下，讓他直呼「...

台中多起預售屋起火 都發局已列管30大、24層以上工地

台中市最近幾個月，發生數起民間建築工地火災事件，市政府除第一時間要求暫停施工，配合消防局鑑定釐清起火原因，並以APP推播...

消防猛男月曆 12月2日起預購

新北消防局的「2021消防猛男月曆」昨發表，因新冠肺炎，除消防員還有警察、護理人員，21歲蔡尚霖有「新北彭于晏」稱號。可...

北市交通科技執法 明年增4處

北市陸續啟用自強隧道、辛亥隧道、市民高架、台北轉運站等4處科技執法後，明年再擴大辦理。元月4日起在台北車站北側公車停靠區...

士林官邸菊展 綠雕布丁狗

台北士林官邸菊展盛大展開，今年以「藝菊童遊」為主題，有各式造型菊、大菊、菊科草花等20萬盆，展區多達13個，還有卡通人物...

熱門新聞

獨／台中捷運「回不去了」？醫：機車族的痛恐不減反增

音圖預算暴增柯文哲拍桌要局長下台？ 文化局長出聲了

解決內湖塞車 北市評估興建北市第一條過河隧道

金門老兵召集令加碼！味丹送老兵2千碗高坑牛肉泡麵

最難蓋的廟？ 台日合作國家歌劇院級土地公廟12月5日動工

高雄同志大遊行28日下午展開 從鹽埕到前金再繞回鹽埕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。