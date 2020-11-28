汐止人交通改善有感！ 康寧街2車道拓寬成4車道

國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道，新北工務局進行康寧街拓寬成雙向2車道工程，以及汐萬路5公里至14公里的道路改善工程，近期順利完工啟用，新北市長侯友宜表示，希望南下入口匝道能在2022年順利動工，對汐止交通樞紐會很順暢。

康寧街位於汐止基隆河北側地區，連接許多大型社區與村里，是汐止民眾通勤重要幹道，卻無連結至國道的相關匝道，車流須繞到國道南側才能進入國道，造成汐萬路、禮門街、中正路及大同路等，尖峰時刻容易發生嚴重交通堵塞情況。

新北工務局進行「康寧街751巷至連峰街」車道拓寬工程，總經費1億5100萬餘元，將原10公尺且僅配置雙向各1車道，拓寬成14公尺並配置雙向各2車道，不過樟江大橋至連峰街路段則因拓寬條件有限，配置雙向3車道。

新北市議員白珮茹、張錦豪、廖先翔也都指出，除康寧街拓寬持續進行外，也希望能汐止南下入口匝道能快速進行，另外也希望康寧街能有自行車道，透過樟江大橋串連至對岸的基隆汐止自行車道，提供民眾更好的環境。

侯友宜表示，拓寬工程會持續到康寧街534巷；汐止南下入口匝道目前細部設計中，希望2022年順利動工；至於自行車道涉及很多單位，會由水利局協助協調，若樟江大橋能以附掛方式增設自行車道，未來會納入評估考量。

另外汐止通往新山夢湖、柯子林、五指山等風景區必經的汐萬公路，也是汐止連接萬里、士林、北投等地的重要道路，不過因地勢落差較大或急彎處多，導致汽、機車族容易超速行駛，造成交通意外。