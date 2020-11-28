與柯文哲握手互動熱 馬英九：被造成強龍壓地頭蛇

前總統馬英九受市府之邀，上午與台北市長柯文哲一同出席興隆公園更新成果發表暨生態復育記者會，兩人握手、互動熱絡，原本來賓致詞是安排柯文哲先登台，柯文哲禮讓馬英九，馬英九說，市長太客氣，柯才是主人，應該先講，強迫他上來講話，造成一種強龍壓地頭蛇，馬還開玩笑說，這一點有待改進。

馬英九說，很高興應柯市長之邀來參加，對他個人來說，具多重身份，一方面是前市長，二方面是前總統，更重要的是36年的老居民，且他曾經贈送過一百株樹苗，也曾經在新年期間來這當過清潔志工，貢獻卓著。

馬英九說，對公園的復育，他聽到左鄰右舍的反應都是非常正面，所以特別感謝市府幫忙和議員們的關心。柯文哲致詞時也說，馬總統是這裡的居民，「住36年喔，不簡單。」

上午馬、柯先後抵達會場時，柯見到馬英九，先打招呼致歉說來晚了，接著握手。記者會結束後，馬還對一旁的議員說，柯文哲對他友善很多，剛剛上任時，對他不不假辭色，現場碰到都會握手了，還讓他先致詞 。

會後，柯文哲受訪，媒體問柯，現在對馬前總統特別有善？柯文哲說，現在對每一個都很友善，媒體追問包括民進黨 ？柯說，對啊，其實民進黨有很多好朋友，只是大家現在見他都要戴鴨舌帽和口罩，實在是。至於有見哪些人？柯文哲說不願意告訴記者，強調其實他的民進黨朋友很多。