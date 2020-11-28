攀樹2公尺突破柯文哲紀錄 黃偉哲揮汗：攀樹者好偉大
台灣樹木保護嘉年華活動今天在台南開幕，台南市長黃偉哲親自體驗攀樹，在多名教練協助下用繩索攀了2公尺，汗如雨下，讓他直呼「離開地表2公尺就好像到太空一樣，攀樹的人真偉大」，而攀爬高度贏過台北市長柯文哲4年前攀樹1.5公尺的紀錄。
農業局長謝耀清指出，樹木保護嘉年華系列活動之一為「台灣攀樹國際錦標賽」，為台灣都市林健康美化協會依據國際樹藝協會的世界攀樹錦標賽，在台灣進行的國際型攀樹比賽，利用攀樹繩索技術進行樹木修剪、樹木調查、林業採種等樹藝與林業工作，在國際上已有許多國家普遍使用。
黃偉哲說，參加愛護樹木、攀樹活動，才攀爬2公尺就讓他滿身大汗，直呼「攀樹的人真偉大」，樹木不但可以遮蔭，提供都市清新空氣，減少塵埃，對身心也有很大幫助，所以修樹、剪樹要特別留意，要讓台南成為綠色覆蓋的都市，歡迎大家加入愛樹行列。
農業局指出，近年來國內攀樹技術結合休閒活動盛行，並納入台灣108課綱，學童不僅能訓練手腳協調，更能在攀樹過程中體會自然生命的奧妙，藉由活動推廣攀樹技術應用與安全觀念，有助台灣與國際接軌，強化樹木保護觀念。
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