攀樹2公尺突破柯文哲紀錄 黃偉哲揮汗：攀樹者好偉大

台灣樹木保護嘉年華活動今天在台南開幕，台南市長黃偉哲親自體驗攀樹，在多名教練協助下用繩索攀了2公尺，汗如雨下，讓他直呼「離開地表2公尺就好像到太空一樣，攀樹的人真偉大」，而攀爬高度贏過台北市長柯文哲4年前攀樹1.5公尺的紀錄。

農業局長謝耀清指出，樹木保護嘉年華系列活動之一為「台灣攀樹國際錦標賽」，為台灣都市林健康美化協會依據國際樹藝協會的世界攀樹錦標賽，在台灣進行的國際型攀樹比賽，利用攀樹繩索技術進行樹木修剪、樹木調查、林業採種等樹藝與林業工作，在國際上已有許多國家普遍使用。

黃偉哲說，參加愛護樹木、攀樹活動，才攀爬2公尺就讓他滿身大汗，直呼「攀樹的人真偉大」，樹木不但可以遮蔭，提供都市清新空氣，減少塵埃，對身心也有很大幫助，所以修樹、剪樹要特別留意，要讓台南成為綠色覆蓋的都市，歡迎大家加入愛樹行列。