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台中多起預售屋起火 都發局已列管30大、24層以上工地

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市最近幾個月，發生數起民間建築工地火災事件，已通知3000多個建築工地，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備狀況，嚴格把關。圖／台中市都發局提供
台中市最近幾個月，發生數起民間建築工地火災事件，已通知3000多個建築工地，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備狀況，嚴格把關。圖／台中市都發局提供

台中市最近幾個月，發生數起民間建築工地火災事件，市政府除第一時間要求暫停施工，配合消防局鑑定釐清起火原因，並以APP推播通知台中市約3000多個建築工地，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，同時主動清查都發局列管的30大、24層以上高層建築工地，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備狀況，嚴格把關建案施工安全。

都發局表示，目前發生火災的工地多屬大型集合住宅建案，市府已去函不動產開發、營造業、建築師等相關公會，並透過APP推播，要求建築工地強化施工場所安全，並持續與勞動部職安署中區職業安全衛生中心，以及台中市勞動檢查處保持密切聯繫，第一時間掌握工安狀況。

都發局長黃文彬指出，建築法第63條規定建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災的適當設備或措施，所以承造人應落實工地管理作為。他也呼籲建設公司、營造廠商及施工作業人員，共同重視營建工地每個細節，施工時應落實安全注意事項，共同維護工地安全衛生環境。

台中多起工地火災案件，都發局均委派專業技師公會進行現場勘查，損及結構體的建築物，均勒令停工。業者要復工須提出報告，包括建案承、監造人須檢附第三方公正專業單位的鑑定報告、施工計畫書，並依「台中市建築物施工管制辦法」第4條規定，送都發局公告指定的專業團體提出諮詢意見後，才能申報復工。

台中市最近幾個月，發生數起民間建築工地火災事件，已通知3000多個建築工地，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備狀況，嚴格把關。圖／台中市地政局提供
台中市最近幾個月，發生數起民間建築工地火災事件，已通知3000多個建築工地，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備狀況，嚴格把關。圖／台中市地政局提供

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