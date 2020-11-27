擴大租金補貼與戶數？ 新北：會評估研議

新北市議會正審查預算，民進黨團總召林銘仁今指出，新北捷運青年租金補貼僅有300戶、每戶補助2400元，要求逐年增加戶數，並加碼提高補助額度。新北城鄉局指出，或評估財政狀況，若預算足夠會盡量滿足民眾需求。

林銘仁表示，新北自辦的捷運青年住宅租金補貼多年來都是只有300戶，每年都申請且符合資格的都會超過公告上限，且近幾年市場租金不斷上漲，希望加碼補助至3000元，並有1000戶以上的數量，同時取消捷運沿線限制。

林銘仁也說，今年有1080戶提出申請，但只編列300個補貼名額，後來城鄉局利用多餘經費加碼補助，最後也只有769戶如實補助。

城鄉發展局長黃國峰表示，明年計劃補貼300戶，但目前受理件數已有600多戶，會評估財務狀況盡量滿足民眾需求，至於每戶補貼的金額2400元，未來會研議是否提高金額。