北市旅館公會質疑振興政策 觀傳局：補助標準一致

台北市旅館商業同業公會質疑，北市府振興觀光的「台北加碼go」不透明且不用心。觀傳局指出補助標準一致，參與業者也都了解相關規定，若有疑問可直接跟市府反映。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華日前表示，北市府振興觀光的「台北加碼go」補助方案不透明、不公開、不專業、不溝通，且沒有用心，也沒有跟旅館公會討論過。

觀光傳播局表示，所謂「不透明」部分，青年旅館、汽車旅館之補助標準，若是「以床計價」之青年旅館，則每房仍僅能有1人可享每房現場折抵住宿費最高新台幣1000元優惠。

若同一房間同一天有多批旅客入住，如汽車旅館等，則同一房間同一天僅有一位「住宿過夜」之旅客得享現場折抵住宿費最高1000元優惠。

觀傳局強調，針對青年旅館、汽車旅館之補助標準，與109年7月1日至10月31日中央的「安心旅遊自由行補助」標準一樣。

至於「不公開」部分，觀傳局表示，北市旅館需通過觀傳局「安心旅宿」認證才可參與，先前已取得安心旅宿認證的旅館可直接參與這次加碼活動，尚未加入者也可向觀傳局申請。

觀傳局說，自由行補助名額共10萬名，本次僅補助平日、不補助假日，也是評估在有限經費下，期望能導引旅客於平日入住。且有多家旅館向觀傳局反應，今年春節期間因港澳大陸旅客無法來台，導致生意不如往年，因此也將春節納入補助範疇。

觀傳局指出，補助方案均經市府詳細規劃、目的希望在為北市旅宿業注入一劑強心針、渡過疫情難關，參與業者皆了解相關規定，絕對沒有不溝通或是不用心。

觀傳局長劉奕霆強調，官方與民間應加強合作，此次補助，市府也盼藉由冬季大型活動帶來各地人潮，進而增加住房率，業者有疑問皆可直接向市府反應。