秋冬遊北海岸 往山裡走控窯賞景吃烤雞

秋冬來到北海岸不玩水，往山區走也別有一番風味，金山區焿子坪由青年農夫也是百大青農所打造的遠足生態農場，今年打造了全新的控窯場地，不但體驗生火的樂趣，還可以吃到烤雞，讓喜愛貼近大自然的遊客擁有更多元的農遊選擇。

遠足生態農場陳婉說，農場不斷推陳出新玩創意，這次打造控窯場，希望為來到農場的民眾提供更多體驗的元素，加入大灶野炊，讓遊客自己的午餐自己燒，而農委會的幸福農村計畫也搶先帶著金山農會家政班媽媽來體驗，要讓媽媽們感受家鄉不同的旅遊面貌。

傳統燒柴生火的辛勞與樂趣，只有親手做過才知道，活動中還有經典不敗的烤地瓜與烤雞，更是可以讓秋冬來到農場的遊客暖身也暖胃，而等待食物熟成的過程一旁還有山谷雲霧繚繞的美麗景色可以欣賞，喜愛貼近大自然的遊客不妨可以在秋冬來到北海岸山區走走，感受有別於海岸邊海天一色，山區擁有的深秋風貌更是別具特色。