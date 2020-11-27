淡水松年大學成果展 長者展現多才多藝
為了讓社區農村長者有更豐富的生活，淡水松年大學過去十多年來開辦許多課程，日前在淡水義山里蔡家村舉辦年度成果展，展出超過上百件作品，有書法，水墨畫，攝影展等等非常多元，讓長者所學習創作的成品展現給大家。
淡水松年大學理事長蔡瀛表示，過去有許多長者，在家不知道要做什麼，生活顯得非常無趣，最後來參與松年大學課程，共開設了15班，當中不只是靜態手作才藝創作，還有動態的音樂，舞蹈課程，非常豐富。
這次松年大學成果展，用辦桌的方式來呈現，當中還有來自興仁國小的扯鈴校隊來到現場表演，而他們可是未來要去參加比賽的隊伍，藉由表演讓長者也可以感受祖孫同樂的氣氛，理事長也提到，在這些長者學習完之後，藉由成果展這個舞台，讓他們可以將才藝給展現出來，也增加長者的成就感，更能夠豐富他們的生活。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言