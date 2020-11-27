淡水松年大學成果展 長者展現多才多藝

為了讓社區農村長者有更豐富的生活，淡水松年大學過去十多年來開辦許多課程，日前在淡水義山里蔡家村舉辦年度成果展，展出超過上百件作品，有書法，水墨畫，攝影展等等非常多元，讓長者所學習創作的成品展現給大家。

淡水松年大學理事長蔡瀛表示，過去有許多長者，在家不知道要做什麼，生活顯得非常無趣，最後來參與松年大學課程，共開設了15班，當中不只是靜態手作才藝創作，還有動態的音樂，舞蹈課程，非常豐富。

這次松年大學成果展，用辦桌的方式來呈現，當中還有來自興仁國小的扯鈴校隊來到現場表演，而他們可是未來要去參加比賽的隊伍，藉由表演讓長者也可以感受祖孫同樂的氣氛，理事長也提到，在這些長者學習完之後，藉由成果展這個舞台，讓他們可以將才藝給展現出來，也增加長者的成就感，更能夠豐富他們的生活。