教室活化利用 汐止金龍公托中心開放登記

新北市第80家的公托，汐止區金龍公共托育中心已經正式啟用，今(27)日新北市議員張錦豪也特地到學校關心，主要是因為社后地區居住人口多，所以，一直以來都建議，利用金龍國小教室化利用設立公托，名額有限也希望有興趣的爸爸媽媽把握時間登記。

市議員張錦豪說，北峰公共托育中心在民國102年開幕招生，不過，汐止社后地區居住人口多，收托人數65名根本不夠，這幾年來後補人數至少都七、八十人，所以，之前也會勘爭取，在金龍國小增設公托，終於在今年年底成立了，三個班級收托45個名額，在12月1日下午五點登記截止，那因為名額已經超過，所以，會辦理抽籤。

金龍國小校長呂金榮指出，金龍國小依據社會局的需求，設立了公托中心總共有三班，學校提供教室活化利用，現在全新公托啟用，整體設施環境都很好。

張錦豪表示，預計12月4日早上抽籤，開學日是12/14，而一直以來，新北市政府公托政策減輕不少爸爸媽媽的負擔，所以，我們也極力爭取在汐止增設，未來也會再找適合地方，希望能夠有更多的公托成立。