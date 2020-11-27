翻轉五股垃圾山樣貌 新北市府辦活動邀學生重新取名

新北市環保局今天舉辦「翻轉五股 城市再生論壇」，發表五股垃圾山階段性治理成果，新北市長侯友宜指出，市府仍會持續輔導業者合法全面納管，並積極處理違法業者，同時持續發展擴大新北都市計畫的願景，讓新北未來不再出現都另一個城市毒瘤。

環保局表示，上午邀集關心五股地區發展的市民前進「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」場址進行參訪，實地感受試辦計畫階段執行成果。下午則舉辦論壇，由試辦計畫局處代表、參與試辦計畫業者與相關領域專家學者分享交流試辦計畫執行情形和未來展望。

試辦計畫從去（108）年9月推動至今，市府已盤點出677家違規廠家，截至試辦計畫受理申請期限為止，已送件廠家數為 220家，總受理件數176件，核准件數有163件，並且要求申請廠家在明年8月底前完成建築行為。針對未申請廠家的違章建築物也在今年9月底前完成拆除作業，後續將要求土地恢復為原合法土地使用。

在綠化目標上，試辦計畫除積極輔導當地地主及業者申請土地合法使用外，就範圍內國有土地進行綠美化施作或道路興闢，現階段已完成 5處綠美化、中興路以北之道路興闢及中興路以南中央軸帶，未來計畫範圍將可提供42.33公頃綠化面積。

此外，為除去垃圾山之惡名，為五股注入新生命，新北市府除了環境大整頓外，今日五股垃圾山命名網站也正式上線。活動將分為兩階段，第一階段邀請高中以下的學生們一起來投稿，為五股垃圾山取新名，第二階段則開放所有市民朋友來投票，詳情可上活動網站查詢。

侯友宜表示，新北市今年將升格滿10周年，長年以來的城市毒瘤「五股垃圾山」，也在眾人的齊心努力下，有了新面貌。沒有人希望自己的家鄉被叫做「垃圾山」，新北市府展現鐵腕整頓的決心，在他的任期內，一定會完成五股垃圾山整頓工作。