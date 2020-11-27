逛新北耶誕城太嗨？弄壞光球、比基尼上街、野餐樣樣來

誇張！新北歡樂耶誕城從11月13日起開城，每日吸引許多民眾來參觀，不料有民眾為了拍照，導致光球損壞，甚至一日損壞20顆光球，更有民眾只穿比基尼就來耶誕城光廊拍照，新北市觀光旅遊局呼籲，民眾應愛護設備不要破壞。

新北歡樂耶誕城今年首次和台灣華特迪士尼公司合作，打造全台唯一的迪士尼主題光雕秀，分成四大主題燈區、設立48座街頭燈飾藝術裝置及8大耶誕絕美光廊，開城後更推出許多系列活動，每天都吸引許多民眾前來拍照打卡。

耶誕城光雕吸引人潮，為了拍出美照可以上傳打卡，竟把做為裝置藝術的光球弄壞，根據觀旅局統計，光是上周日（22日），曾經有將近20個大燈球故障不亮，但都立即搶修、更換完畢。

迪士尼系列故事深受大小朋友喜愛，但有民眾竟只穿比基尼就來耶誕城光廊拍照，引起周邊路人側目，甚至有民眾直接拿著餐點、紅酒就在燈區附近野餐。

觀光旅遊局表示，每晚都會針對全區檢視至隔日凌晨2、3點，只要有設備損壞或不見，都會立即更換。到目前為止，環狀線燈區的小燈泡沒有損壞，但被偷走5顆，都已立即裝上，地上的大燈球狀況就比較多，因為有民眾會坐、抱、或抬起大燈球，造成電線損壞。

觀旅局說，每天都會透過廣播呼籲民眾不要隨意移動，因為大燈球裡面有連結電線，隨意搬動就會扯斷電線。觀旅局也呼籲，這些都是創作者的心血結晶，歡迎大家都來參觀，更要愛護設備不要隨意破壞。

對於有民眾在耶誕城直接飲酒野餐，觀旅局表示， 新北歡樂耶誕城是適合全家一起來、老少咸宜，很多小朋友都想來的地方，市府希望每個人都能在這裡玩的開心，對於飲用含酒精飲料，希望遊客要自制，只要有任何脫序行為，警方都會立即處理，不容許影響到其他遊客。

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