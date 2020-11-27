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搬律師出場！林穎孟助理勞資糾紛延燒 解雇2主任

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛(右)也到場。圖／民眾提供
台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛(右)也到場。圖／民眾提供

台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛也到場。林穎孟下午在議會交通委員會審預算，也在臉書發文指出，已依法終止與2人的契約關係。

林穎孟本月初遭助理指控，違法要求請生理假要附憑證、詐領助理費、遲繳助理勞健保費、強迫上下班按指紋打卡等，挨轟「慣老闆」。

由於林穎孟曾在工作群組中質疑她的主任沒有職業道德，日前議會大會結束時，林的主任在6樓持手機錄影，上前追問林穎孟為何質疑他沒有職業道德，林則在議會咆哮「你一直在跟蹤我」、「警衛都看到了」並揚言報警，驚動議會。

林穎孟今證實終止與主任的契約關係，也在臉書發長文，感謝這段期間許多朋友的關懷，「不好意思讓大家擔心了」，且說先前部分媒體對她的負面報導全屬不實。

林穎孟除了指近期辦公室兩位主任對她抹黑爆料，誣陷我挪用勞健保公款、詐領助理費等莫須有罪名，甚至對我強制追拍大聲叫囂後再次扭曲誤導媒體，在此之前，去年她便發現辦公室運作不順暢，已影響問政品質與地方行程服務。

她說，曾多次委婉要求主任改善調整工作模式但卻未果。近期更努力嘗試更明確的溝通，指出問題希望釐清彼此的認知，調整更好的工作模式，卻完全無法進行有效溝通。

林穎孟表示，儘管數月以來如此內外交迫，她仍努力維持個人工作品質，不放棄對選民的承諾，做好議員問政質詢、全日審預算及地方服務的工作。然而經歷這些一而再、再而三，頻繁的人身侵擾與威脅行為，令她深受折磨，不斷忍耐到此刻，已依法終止與該二人之契約關係。

台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛(左)也到場。圖／民眾提供
台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛(左)也到場。圖／民眾提供
台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛也到場。記者楊正海／攝影
台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙方一度僵持，議會警衛也到場。記者楊正海／攝影

林穎孟 律師

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