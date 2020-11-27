快訊

因「單親媽媽死刑」嗆法官 隋棠認「情緒過高」道歉了

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

2020曉稅智多星揭曉 國立台北商業大學奪冠

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導

夠了解生活中的租稅知識嗎？由財政部北區國稅局舉辦的「曉税智多星」活動，吸引北區大專院校學生報名參加，共有50隊報名參加，經過4場初賽後，有8隊進入決賽，並於11月14日在致理科大舉辦決賽。經歷一連串答題比賽後，最終由國立台北商業大學的「稅務小精靈」隊伍奪得冠軍，獲得2萬5千元的獎金。

北區國稅局新竹分局表示，因為稅務法條通常比較死板生硬，為讓學生更了解稅務應用與知識，以益智問答比賽方式，再加上總獎金16萬7千元，吸引同學們組隊參加。在準備過程中，可以熟悉正確稅務法令，還有獎金誘因，為同學們的學習增添動力與樂趣。

獲得冠軍的國立台北商業大學稅務小精靈中，就有同學表示，為了參加比賽已經準備一年，期間認真背稅法，更重要是懂得運用在日常生活中，相關法令與學校課程也相互呼應，至於獲得獎金要如何運用？同學們笑說「先約去吃飯」、「存起來」。

承辦本次「曉稅智多星 校園達人來爭鋒」活動的財政部北區國稅局新竹分局分局長陳芳純表示，今年有50隊參加比賽，最後8隊進入決賽，題目的重點是法令更新、重要稅務新規定，譬如宣導長期照顧特別扣除額、節能家電退貨物稅、因應疫情延期或分期繳納稅捐等，讓同學在生活中可以去學習，對於求取知識與生活上，都有很大的幫助。

決賽當天不僅有線上直播，參賽隊伍也抱持必勝決心，主辦單位還邀請該局中和與新莊稽徵所，現場設置攤位，宣傳推廣手機條碼申請。

新竹 直播

延伸閱讀

黑豹旗／成德高中首度闖4強 新竹市長鼓勵五育並進

打房說發酵 北台推案量急縮、新竹嚇壞減七成

北區國稅局捐發票換水果月曆超夯 7旬翁讚招財、賺百萬

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

相關新聞

搬律師出場！林穎孟助理勞資糾紛延燒 解雇2主任

台北市議員林穎孟被指為「慣老闆」引起風波，今天下午有律師出現在她市議會6樓辦公室，林解雇目前與她鬧勞資糾紛的2位主任，雙...

音圖預算暴增53億 柯文哲怒捶桌5次「有人須下台負責」

台北市政府在信義路AIT舊址將規畫音樂與圖書中心，遭國民黨議員游淑慧踢爆，原工程預算僅28億，卻暴增53億，追加預算到8...

紀錄片「十二夜」續集今上映 統一企業聲明響應公益

動保紀錄片「十二夜2:回到第零天」今天上映。統一企業下午發聲明表示，旗下寶貝狗寵物食品響應「十二夜2:回到第零天」影片、...

為音圖預算暴增怒捶桌？ 柯文哲：還沒想到生氣的點

台北市長柯文哲視「音樂與圖書中心（舊AIT原址）計畫」為任期最後2年重大施政之一，但短短數月已預算增加到81.7億，有媒...

解決內湖塞車 北市評估興建北市第一條過河隧道

北市內湖交通問題未解，北市府考量增加內湖對外聯絡道路，近來重啓評估港墘路、撫遠街的過河隧道工程，因涉及捷運南北環和沿港墘...

全台最大育成中心t.Hub正式開幕 扶植新創產業發展

全台最大育成中心t.Hub開幕啦！位在內湖港墘路上的t.Hub是全國第一個BOT的新創育成中心，由工研院協助專業營運，提...

影／柯文哲任內首宗BOT案 t.Hub內科創新育成基地啟用

台北市政府與宏匯集團合作的「t.Hub內科創新育成基地」上午舉行開幕啟用典禮，台北市長柯文哲與宏匯集團董事長許崑泰等人一...

新北送行者生力軍至板殯實習 實習生：願做陌生人依靠

新北殯葬管理處從2018年起，與國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系合作，安排有意投身殯葬禮儀服務業的學生至殯儀館實...

新北消防猛男月曆發表 主角激似「彭于晏」出勤見冰箱卻吐

新北消防局的「2021消防猛男月曆」今正式發表，今年因新冠肺炎關係，除了消防員外還找來警察、護理人員在新北各景點拍攝月曆...

台中大坑3號步道豪雨襲損壞 整修後新建吊橋成打卡景點

台中後花園大坑3號步道去年8月豪大雨造成步道損壞封閉，歷經1年3個月整修，總經費約1900萬元，今年11月12日正式開放...

陳水扁追思羅曼菲：展現台灣文化的多元和活力所在

台灣知名的舞蹈家羅曼菲2006病逝。前總統陳水扁今天藉回憶2004年8月21日一場「總總青年文化講座」，追思羅曼菲，稱許...

社宅月租4萬 柯：檢討不要用44坪

北市明倫社宅昨起受理申請，儘管整體租金高於其他社宅，但截至昨天傍晚7時，都發局已經收到202件申請。其中，最受關注的44...

熱門新聞

800顆不到2小時搶光！顏清標明再邀「誠信碗粿」至沙鹿擺攤

音圖預算暴增53億 柯文哲怒捶桌5次「有人須下台負責」

影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的

籌設淡海國小完成設計 盼111學年能招生

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

海浪嚴重侵蝕！台東南迴公路灘岸僅存50公尺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。