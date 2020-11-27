2020曉稅智多星揭曉 國立台北商業大學奪冠

夠了解生活中的租稅知識嗎？由財政部北區國稅局舉辦的「曉税智多星」活動，吸引北區大專院校學生報名參加，共有50隊報名參加，經過4場初賽後，有8隊進入決賽，並於11月14日在致理科大舉辦決賽。經歷一連串答題比賽後，最終由國立台北商業大學的「稅務小精靈」隊伍奪得冠軍，獲得2萬5千元的獎金。

北區國稅局新竹分局表示，因為稅務法條通常比較死板生硬，為讓學生更了解稅務應用與知識，以益智問答比賽方式，再加上總獎金16萬7千元，吸引同學們組隊參加。在準備過程中，可以熟悉正確稅務法令，還有獎金誘因，為同學們的學習增添動力與樂趣。

獲得冠軍的國立台北商業大學稅務小精靈中，就有同學表示，為了參加比賽已經準備一年，期間認真背稅法，更重要是懂得運用在日常生活中，相關法令與學校課程也相互呼應，至於獲得獎金要如何運用？同學們笑說「先約去吃飯」、「存起來」。

承辦本次「曉稅智多星 校園達人來爭鋒」活動的財政部北區國稅局新竹分局分局長陳芳純表示，今年有50隊參加比賽，最後8隊進入決賽，題目的重點是法令更新、重要稅務新規定，譬如宣導長期照顧特別扣除額、節能家電退貨物稅、因應疫情延期或分期繳納稅捐等，讓同學在生活中可以去學習，對於求取知識與生活上，都有很大的幫助。

決賽當天不僅有線上直播，參賽隊伍也抱持必勝決心，主辦單位還邀請該局中和與新莊稽徵所，現場設置攤位，宣傳推廣手機條碼申請。