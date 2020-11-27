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解決內湖塞車 北市評估興建北市第一條過河隧道

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市內湖交通問題未解，北市府考量增加內湖對外聯絡道路，近來重啓評估港墘路、撫遠街的過河隧道工程。圖／北市府提供
北市內湖交通問題未解，北市府考量增加內湖對外聯絡道路，近來重啓評估港墘路、撫遠街的過河隧道工程。圖／北市府提供

北市內湖交通問題未解，北市府考量增加內湖對外聯絡道路，近來重啓評估港墘路、撫遠街的過河隧道工程，因涉及捷運南北環和沿港墘路有大型重力排水箱涵等問題待解決，北市新工處預計與捷運局花3個月時間進行可行性評估，若能順利興建，將成為北市第一個過河隧道。

新工處指出，市府在102、105年應議員李建昌和內湖里長建議，曾評估過從內湖的港墘路隧道通往松山區的塔悠路或撫遠街、穿越基隆河河床下，當年除了評估隧道，另兩方案還包括建橋梁或和搭倍力橋。

當年評估後，橋梁部分，若跨過高速公路，高度已超過台北松山機場場禁限建管制高度，因法規限制無可行性，搭橋部分，行水區內的臨時構造物，易受洪水毀壞，且載重有限，需限制橋梁同時通行車輛數，評估後也排除。

至於挖過河隧道，當時沿港墘路具大型重力式排水箱涵，捷運南北環線線行經瑞光路，恐與隧道工程結構段衝突，且 若銜接端點不佳，分流效果也差，因此工程計畫都被擱置。

由於未來台塑集團臨時總部將設在內湖，議員李建昌日前再向市府提議，研議港墘路至塔悠路地下化工程，解決交通阻塞問題，北市府考量現在工程技術可能有所突破，決定由新工處重啓評估。

新工處規設科長郭玉仙指出，路線為港墘路通往松山區的撫遠街，市府仍希望多一條路連通內湖跟松山區，市長柯文哲也重視此案，隧道評估長度約1公里多 ，在河床下方20公尺通過，因是北市第一座過河隧道，由於是重大工程，現在正重新評估，能否解決排水箱涵和避開捷運的地下結構，將和捷運局蒐集資料，預計花3個月時間去評估。

北市 捷運 松山機場

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