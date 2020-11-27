音圖預算暴增53億 柯文哲怒捶桌5次「有人須下台負責」

台北市政府在信義路AIT舊址將規畫音樂與圖書中心，遭國民黨議員游淑慧踢爆，原工程預算僅28億，卻暴增53億，追加預算到81億，游淑慧在議會質詢後，市長柯文哲兩周後開會檢討，但主責的文化局長蔡宗雄，因拿不出預算細項，還回柯「先前已經報告過了」，引發柯文哲大怒，在會議上拍桌5次，還服抗高血壓藥壓制怒氣，並要求「必須有人為此事下台負責」。

議員游淑慧表示，這件事整個經過，她只能說，文化局與教育局好荒唐、好誇張、好大膽，不把人民錢當錢。她與柯市長感同身受，也高血壓。從2014年的28億，2020爆增到81億，幅度驚人。

游淑慧表示，她要求文化局和教育局提出「新增需求與預算」明細，但半個月過去，市府說廠商提出的報告書太厚，整理不出來清單。再半個月，她在總質詢時問柯市長，知不知道這筆爆增的預算？知不知道爆增的原因？答案也不知道。

游淑慧指出，文化局身為業主都不知道為何預算會增加？增加在那裏？就糊塗的送到議會，結果81億的案子怎麼來的？答案是不知道，說不清。文化局都說不清了，難怪柯文哲也不知道。對此，副市長蔡炳坤表示，24日確實有討論該案，蔡宗雄對整案緣由有做說明，也請文化局清楚整理，向議會溝通。