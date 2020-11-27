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全台最大育成中心t.Hub正式開幕 扶植新創產業發展

聯合報 / 記者鍾維軒 / 台北即時報導
全台最大育成中心t.Hub今天正式啟用。記者鍾維軒 / 攝影
全台最大育成中心t.Hub今天正式啟用。記者鍾維軒 / 攝影

全台最大育成中心t.Hub開幕啦！位在內湖港墘路上的t.Hub是全國第一個BOT的新創育成中心，由工研院協助專業營運，提供小型辦公空間，以一般商辦優惠的價格，讓新創產業申請使用，另外也有公共性服務，包括托育中心、健檢中心等，都會進進駐。

北市長柯文哲表示，使府與民間企業協力打造t.Hub新創基地，未來將設置托育中心，解決園區工作人員的托育負擔，擴大北市托育量能，打造青年父母友善托育環境。為了照顧內科地區的上班族，也會有大型診所進駐。

產發局長林崇傑說，t.Hub今年8月試營運，目前已經招募了62組新創團隊，進駐率達77%，還會再另外提供台北市政府推薦的10個名額以優惠價格進駐t.Hub，預計會在12月底前公告招募。新創團隊可以上t.Hub官網申請進駐辦公室。

該BOT建案地面建築A、B、C有3棟大樓，包括鑽石級和黃金級的綠建築，A棟提供媒體、高科技、金融與數位等商辦進駐，B棟則是新創產業育成中心，C棟規劃為公共性服務設施，會有托育中心、醫療診所與健檢中心等設施。

此外，工研院也會提供新創團隊育成各階段所需的資源與支援，有跨領域技術平台、研發人才、育成輔導平台等，連結新創團對及內湖科學園區在地產業，協助新創團對發展。

台北市長柯文哲出席t.Hub開幕儀式。記者鍾維軒 / 攝影
台北市長柯文哲出席t.Hub開幕儀式。記者鍾維軒 / 攝影
台北市長柯文哲參觀t.Hub內部設備，還在直播間當起新聞主播體驗播報。記者鍾維軒 / 攝影
台北市長柯文哲參觀t.Hub內部設備，還在直播間當起新聞主播體驗播報。記者鍾維軒 / 攝影

托育 北市 綠建築

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