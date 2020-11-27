快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北送行者生力軍至板殯實習 實習生：願做陌生人依靠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
學生至殯儀館實習治喪服務工作。圖／新北市民政局提供
學生至殯儀館實習治喪服務工作。圖／新北市民政局提供

新北殯葬管理處從2018年起，與國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系合作，安排有意投身殯葬禮儀服務業的學生至殯儀館實習治喪服務工作，透過實習與理論的結合，讓殯葬服務走向專業化、年輕化，學生們溫暖服務不怕面對大體，努力透過送行過程成為陌生人的依靠。

「送行者是我的志向」實習生周嘉芊說，小時候家裡經濟不好，受到葬儀社徵才傳單高薪吸引，就想當禮儀師分擔父母壓力。大學選讀相關科系後，除已取得「喪禮服務技術士」丙級證照，也努力透過治喪服務實習學以致用，讓自己更瞭解這個行業，更堅定自己的選擇。

周說，印象最深刻的是修補跳樓亡者遺體時，旁邊一袋腦漿內有禮儀師的名片，後來才知道那是禮儀師在現場將亡者的腦漿一杓一杓舀起來的名片，非常震撼，更對該位禮儀師感到非常敬佩；還有次在相驗家屬等候區，面對亡者姐姐哭得聲嘶力竭，殯葬人員一旁的陪伴成了最溫暖心安的支柱。

周嘉芊說，剛開始經驗不足，總想這場告別式沒做好還有下一場，但參與多場後，漸漸意識這是不對的，因為每場告別式都是亡者與親友最後相聚，沒有第二次機會的唯一道別，自己更應該竭盡所能，做出最圓滿的服務，在這份神聖的工作中成為陌生人的依靠。

殯葬管理處長黃秀川表示，今年學生實習期間逾三個月，從殯儀館各項設施觀摩、墓政管理實務、遷葬流程和禮儀服務課程，到告別式會場禮儀師小幫手、墓區協助植存、登船觀摩海葬、聯合奠祭會場場佈與服務等，學生們用真誠心意，協助撫慰治喪家屬、圓滿亡者最後一程。

黃秀川表示，透過殯儀館治喪服務中殮、殯、奠、祭儀程的見習課程，實習生可了解從業人員的辛苦、面對家屬情緒的安撫與特別個案的處理，並在機關及學校指導下，將專業融入殯葬場域服務中，奠定日後服務的職能基礎及專業優質的治喪服務。

實習 禮儀師 殯儀館

延伸閱讀

新北挺新創 成效卓著

貢寮鮑產季到 新北推限量鮑魚試吃、辦桌活動吸目光

東北角貢寮鮑產季到 新北行銷活動開跑

新北男警帶學弟一起泡湯 涉伸「鹹豬手」挨告

相關新聞

笑自己「表現漏氣」　侯友宜與技職生組隊打LOL險勝1分

新北市教育局今日在黎明技術學院辦理「新北電競城－電競聯盟產業人才培育」記者會，新北市長侯友宜今天與能人家商、莊敬工家、南...

全台最大育成中心t.Hub正式開幕 扶植新創產業發展

全台最大育成中心t.Hub開幕啦！位在內湖港墘路上的t.Hub是全國第一個BOT的新創育成中心，由工研院協助專業營運，提...

影／柯文哲任內首宗BOT案 t.Hub內科創新育成基地啟用

台北市政府與宏匯集團合作的「t.Hub內科創新育成基地」上午舉行開幕啟用典禮，台北市長柯文哲與宏匯集團董事長許崑泰等人一...

新北送行者生力軍至板殯實習 實習生：願做陌生人依靠

新北殯葬管理處從2018年起，與國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系合作，安排有意投身殯葬禮儀服務業的學生至殯儀館實...

新北消防猛男月曆發表 主角激似「彭于晏」出勤見冰箱卻吐

新北消防局的「2021消防猛男月曆」今正式發表，今年因新冠肺炎關係，除了消防員外還找來警察、護理人員在新北各景點拍攝月曆...

台中大坑3號步道豪雨襲損壞 整修後新建吊橋成打卡景點

台中後花園大坑3號步道去年8月豪大雨造成步道損壞封閉，歷經1年3個月整修，總經費約1900萬元，今年11月12日正式開放...

陳水扁追思羅曼菲：展現台灣文化的多元和活力所在

台灣知名的舞蹈家羅曼菲2006病逝。前總統陳水扁今天藉回憶2004年8月21日一場「總總青年文化講座」，追思羅曼菲，稱許...

社宅月租4萬 柯：檢討不要用44坪

北市明倫社宅昨起受理申請，儘管整體租金高於其他社宅，但截至昨天傍晚7時，都發局已經收到202件申請。其中，最受關注的44...

萬隆東營區 動土打造社福園區

拚政績，台北市長柯文哲昨早接連出席「萬隆東營區社會福利設施」、「公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓」動土典禮。萬隆東營區...

麥帥橋下 花海正美

北市府水利處在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺花海，打造如同仙境景致，即起至明年2月是最佳盛開期。

新北智駕電巴 12月8日混流測試載客

今年8月開始載客測試的新北智駕電動巴士，是全台第一個上路載客的無人巴士，原本都在封閉車道行駛，明天啟動第3階段混合車流測...

智駕電巴上路 民眾免驚不需閃躲

新北智駕電動巴士從原本專屬車道改為混合車流測試，一般車輛可行駛於智駕電動巴士前後方，但有民眾擔心車輛會不會暴衝。新北交通...

熱門新聞

800顆不到2小時搶光！顏清標明再邀「誠信碗粿」至沙鹿擺攤

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思

影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的

新竹縣政府人事異動 縣議員邱靖雅將辭職加入縣府團隊

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

籌設淡海國小完成設計 盼111學年能招生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。