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新北消防猛男月曆發表 主角激似「彭于晏」出勤見冰箱卻吐
新北消防局的「2021消防猛男月曆」今正式發表，今年因新冠肺炎關係，除了消防員外還找來警察、護理人員在新北各景點拍攝月曆照，21歲的消防員蔡尚霖為4月的主角，更有「新北彭于晏」稱號，也讓同為月曆其他月份的主角說「人帥真好」。
新北消防局自2009年以消防員為主題拍月曆當宣傳品，每年都吸引大批民眾搶購，消防局指出，今年與警察局、亞東醫院合作，其拍攝月曆將做公益，銷售的所得扣除行政手續費用，預計會有150萬元捐給新北好日子愛心大平台。
新北市長侯友宜說，感謝警消、護理人員守護民眾安全，健身是讓自己身體更好，持續守護新北市民眾，但記得10年後希望能繼續保有這身材，或許下次可拍攝參與首屆猛男月曆的成員們至今的模樣，不過身材會變健康千萬不要變。
4月主角蔡尚霖是汐止社后分隊隊員，他說，曾有接獲通報疑似有大體腐爛需要破門，他趕往現場後確實有聞到異味，但破門而入卻發現，僅是冰箱壞掉，內部的肉品、食物腐爛的臭味，也讓他當場嘔吐了2次。
5月主角高語妡為亞東醫院護理師，新冠肺炎疫情嚴峻時，負責重症的採檢，高語妡說，其實採檢時工具需要深入鼻咽、咽喉，被採檢人會感到很不舒服，但結束採檢都會說聲謝謝，令她感動。
另外參與拍攝的消防員胡智翔，曾在救災時遭遇瓦斯氣爆，臉部、手部灼傷住院觀察6天才出院；消防員陳鋐邦則在衛福部台北醫院護理之家的火警，救出3名民眾。
消防局指出，2021新北消防猛男月曆可至全台的全家便利商店預購，12月2日上午10點開放預購至12月15日，掛曆5000份、桌曆1萬份，每份售價299元。
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