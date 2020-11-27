台中大坑3號步道豪雨襲損壞 整修後新建吊橋成打卡景點
台中後花園大坑3號步道去年8月豪大雨造成步道損壞封閉，歷經1年3個月整修，總經費約1900萬元，今年11月12日正式開放通行。步道整修不僅大幅提升步道安全性及行走舒適度，更增設吊橋及步道意象，讓3號步道以嶄新面貌重新迎接喜愛登山的民眾。
台中市政府觀旅局長林筱淇表示，大坑3號步道海拔介於415至795公尺之間，步道大多行經山稜線上，除可觀賞到多樣的鳥類生態，亦可欣賞到四季的不同景致變化，相當受登山民眾喜愛。
去年8月步道受到豪大雨損壞相當嚴重，其中一段更因土石坍方，無法依原路線整修，考量遊客行走安全、當地自然生態環境、現地地形及經費等相關問題，這次施工新建了大小朋友最喜歡的吊橋，遊客可在吊橋上吹著徐徐微風欣賞山谷美景，也成打卡景點。
3號步道入口處也特別設置步道意象，讓遊客能夠輕鬆辨識登山入口降低迷路風險；另此次工程地處偏遠，人員與機具運輸較為困難，且施工期間遇豪大雨，感謝施工人員辛勞。
林筱淇說，大坑12條步道各有不同的美景與特色，但步道有依難易程度分等級，請民眾務必考量自己的身體狀況，選擇合適的步道攀爬；另市府重視登山遊客安全及舒適性，持續辦理步道維護整修工作，施工均採分段封閉方式，同一登山步道群以不同時封閉超過兩條為原則，目前尚有8號步道、10號步道及風動石公園封閉施工中，各步道封閉施工最新消息請至台中市風景區管理所網站查詢。
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