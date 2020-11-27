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陳水扁追思羅曼菲：展現台灣文化的多元和活力所在

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書發文談2004年跳舞之事並追思舞蹈家羅曼菲。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在臉書發文談2004年跳舞之事並追思舞蹈家羅曼菲。圖／翻攝陳水扁臉書

台灣知名的舞蹈家羅曼菲2006病逝。前總統陳水扁今天藉回憶2004年8月21日一場「總總青年文化講座」，追思羅曼菲，稱許羅曼菲與很多表演者在傳統的基礎上做出大膽的嘗試和改變，展現了台灣文化多元和活力所在，並強調「一個有自信的社會，一個成熟的國家，除了關心自己，更應懂得欣賞別人。」

陳水扁在臉書發文表示，2004年8月21日起在台北台泥大樓「士敏廳」進行四場文化總會主辦的「總統青年文化講座」，第一場「舞動人生」，由名舞蹈家羅曼菲主講，雲門舞集2演出。負責活動的作家侯文詠希望藉此把傳承、創新、多元、活動的年輕文化概念推向社會。侯透露主辦單位計畫邀請他粉墨登場，與雲門舞集共同演出一小段舞蹈。

陳水扁說，侯文詠相信政治人物的亂象肇因於人民的品質，台灣若無法在文化上提升轉型，未來任何政黨來做，面對的問題都是一樣的。他同意主持開幕式，並盡可能全程在場聽講，與青年人做同學，但侯認為這還不夠，總統應該可以上台參與表演，聽說他最大罩門是跳舞。

陳水扁PO出當年「亂舞」的照片，右邊就是羅曼菲。扁說，當時全場民眾目睹他跳舞，為之瘋狂，氣氛HGH翻天。

陳水扁稱許羅曼菲等表演者，除了傳承舊有傳統，更重要的是，都不約而同地在傳統的基礎上，做出大膽的嘗試和改變，展現了台灣文化多元和活力所在。一個有自信的社會，一個成熟的國家，除了關心自己，更應懂得欣賞別人。

羅曼菲曾任北藝大舞蹈系主任、研究所所長、雲門舞集藝術總監，2006年3月24日病逝，享年51歲。陳水扁當時也北藝大獻上文心蘭追思。

陳水扁 雲門舞集 青年

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