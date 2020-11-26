石門山區芒花秘境 拍網美照還可以做掃帚

11月開始，北台灣農田土地沒有作物，卻也出現芒花的蹤影，賞芒花除了東北角，北海岸的石門山區也可以看得到，而生長在農家旁的芒花，到了12月開始散盡花絮，農家就會拿來製作成掃帚，花開時不只可以拍下網美照，花落後還可以做日常用品，相當實用。

出磺口農場陳國志說，石門芒花分佈較多的地方在北17、北19、北19-1以及北21線道上，目前芒花抽穗正在開花，開花約七到八成，下週就可望可以看到芒花絮隨風而飛的浪漫場景，而網美們喜歡取景的芒花對於農家來說其實還是就地取材做掃帚的原料。

農家阿嬤說，從自己小時候以來，掃帚都沒有買過，全都是用綁的，一個冬天就可以綁五到六支，一整年都可以用，而綁掃帚也是相當講究，一支需要先綁五小束，最後集中，另外掃帚柄的部分還要綁六節，才是合格的芒花掃帚。

以往農家都會等到12月中芒花絮隨風飄散完，且芒花梗自然風乾的差不多時，就地取材將芒花收集起來做草編製品或是家用必備的掃帚，喜愛芒花隨風飄散浪漫景象的民眾不妨安排一趟石門山中之旅，拍下芒花遍布的美麗秋色，還可以預約手作專屬自己的傳統芒花掃帚，留下永恆的芒花紀念。