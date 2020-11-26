快訊

單親媽勒斃子女遭判死 隋棠痛斥法官高高在上

石門山區芒花秘境 拍網美照還可以做掃帚

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門山區出現芒花的蹤影，12月開始散盡花絮，農家就會拿來製作成掃帚。 圖／紅樹林有線電視提供
石門山區出現芒花的蹤影，12月開始散盡花絮，農家就會拿來製作成掃帚。 圖／紅樹林有線電視提供

11月開始，北台灣農田土地沒有作物，卻也出現芒花的蹤影，賞芒花除了東北角，北海岸的石門山區也可以看得到，而生長在農家旁的芒花，到了12月開始散盡花絮，農家就會拿來製作成掃帚，花開時不只可以拍下網美照，花落後還可以做日常用品，相當實用。

出磺口農場陳國志說，石門芒花分佈較多的地方在北17、北19、北19-1以及北21線道上，目前芒花抽穗正在開花，開花約七到八成，下週就可望可以看到芒花絮隨風而飛的浪漫場景，而網美們喜歡取景的芒花對於農家來說其實還是就地取材做掃帚的原料。

農家阿嬤說，從自己小時候以來，掃帚都沒有買過，全都是用綁的，一個冬天就可以綁五到六支，一整年都可以用，而綁掃帚也是相當講究，一支需要先綁五小束，最後集中，另外掃帚柄的部分還要綁六節，才是合格的芒花掃帚。

以往農家都會等到12月中芒花絮隨風飄散完，且芒花梗自然風乾的差不多時，就地取材將芒花收集起來做草編製品或是家用必備的掃帚，喜愛芒花隨風飄散浪漫景象的民眾不妨安排一趟石門山中之旅，拍下芒花遍布的美麗秋色，還可以預約手作專屬自己的傳統芒花掃帚，留下永恆的芒花紀念。

石門 阿嬤

延伸閱讀

石門農事達人種地瓜 秋冬出土才夠香甜

茶壺山隱藏版景點！東北角芒花秘境「鴿子岩」滿山美景盡收眼簾

台北／陽明山擎天崗 芒花翻飛的季節

石門電子活魚美食券超夯 78萬8千人報名中籤率不到1成

相關新聞

貢寮鮑產季到 新北推限量鮑魚試吃、辦桌活動吸目光

貢寮鮑產季到來，新北市漁業管理處今天舉辦2020貢寮鮑產地系列活動宣傳記者會，除了推出限量貢寮鮑試吃活動、貢寮鮑產品，1...

運動人多沒水喝 汐止運動場增飲水機

汐止綜合運動場每天上千人運動休閒，不過，運動完了想喝個水卻很不方便，，今(26)日新北市議員張錦豪現場會勘，希望能夠增設飲水機之外，針對目前運動場照明都是使用傳統燈泡，也希望能夠一併改善，節能減碳更環保。

籌設淡海國小完成設計 盼111學年能招生

淡水區淡海新市鎮人口一年比一年增加，從2年前開始爭取新設國民小學，目前新市二路與崁頂三路的文小五國小用地，也已經啟動淡海國小興建計劃，日前計設圖也出爐，預計年底前就可以拿到建照，讓淡海國小有望在2年內能夠完成，並且於民國111年8月啟動招生。

年久失修難行 汐止新台五路人行道整修

汐止新台五路靠近東科的人行道，因為年久失修破損嚴重，再加上鄰近科學園區，每天上下班的人多，走起來不方便也不安全，所以，市府目前也在進行人行道改善工程，今(26)日市議員廖先翔也到現場關心，全新的人行道也預計在年底完工。

老梅國小「品格福利社」 買東西不用錢看表現

老梅國小成立新的福利社，商品用錢也買不到，是學校老師為培養孩子良好品格，設立的「品格福利社」，學生只要表現學校訂定的七大成就品格，就可以得到老師獎勵的品格券，有了品格券就能到品格福利社裡兌換自己喜愛的商品。

石門山區芒花秘境 拍網美照還可以做掃帚

11月開始，北台灣農田土地沒有作物，卻也出現芒花的蹤影，賞芒花除了東北角，北海岸的石門山區也可以看得到，而生長在農家旁的芒花，到了12月開始散盡花絮，農家就會拿來製作成掃帚，花開時不只可以拍下網美照，花落後還可以做日常用品，相當實用。

台中議員跟著散播2所高中傳疑似學生不雅照 校方譴責

台中市議員賴佳微今天在群組披露，傳出有人穿著中部兩所高中名校制服，在校園內拍攝疑似不雅猥褻照，並在推特（Twitter）...

明倫社宅今開始申請 下午3時已湧入172申請案件

北市明倫社宅今開始接受申請，僅管整體租金高於其他社宅，但從今早起截至下午3時40分止，北市都發局已收到172件申請，最受...

北溝記錄片二部曲首映 導演李佳懷：山洞回到原點

導演李佳懷拍攝的「廢墟的力度-北溝二部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中心」首映，這是關於曾經收藏故宮國...

影／水泥都市驚現仙境花海 彩虹河濱公園現正綻放

北市彩虹河濱公園出現夢幻天際線！北市水利處在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺（約1753坪）花海，打造如同...

12/1送7歲以下兒童黃線臨停不限3分鐘 中市：從寬認定

交通部2020年11月13日修訂道路交通管理處罰條例第55條規定，今年12月1日新規定，接送未滿7歲兒童上下車者，臨時停...

童患「克魯仲氏症」 年幼面對N次手術未哭作畫還得獎

新北第23屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴展頒獎典禮，13歲的陳祐嘉罹患罕病「克魯仲氏症」，出生5個月大就氣切並進行多次手術...

熱門新聞

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思

全國身心障礙運動會明開幕 台東縣府管制桂林北路5小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。